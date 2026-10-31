Trener Zvezde povukao iznenadan potez! Novo ime na spisku Rijere!

Španski stručnjak odlučio da pojača konkurenciju.

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Veliki broj talenata iznedrila je Crvena zvezda, koji su u prethodnom periodu doživeli punu afirmaciju na Marakani.

Takav niz može da nastavi perspektivni čuvar mreže Strahinja Malinovski. Pre njega, najmlađi debitant u istoriji Crvene zvezde postao je golman Savo Radanović, a sada bi i ovaj tinejdžer mogao da se pokaže pred očima Alberta Rijere.

Prema informacijama Meridian sport, trener šampiona Srbije priključio je treninzima prvog tima talentovanog Malinovskog, koji je rođen 2011. godine.

Ovaj momak, rodom iz Gračanice, nastupa za srpsku reprezentaciju u svom uzrastu i registrovan je za kadete Grafičara. Nije na dvojnoj registraciji i ne može trenutno da debituje za matični klub, ali rad sa seniorima crveno-belih predstavljaće dragoceno iskustvo u njegovoj daljoj karijeri.

Malinovski ima priliku da uči uz Mateusa, Ivana Gutešu i već pomenutog Radanovića.

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