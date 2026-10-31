Kako je Srbija glasala u trci za Zlatnu loptu? Iznenadićete se izborom

Osvajač Hari Kejn našao se tek na četvrtom mestu.

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Srpski glas u izboru za Zlatnu loptu značajno se razlikovao od konačnog plasmana, pošto je predstavnik naše zemlje Zoran Stojadinović pobednika Harija Kejna svrstao tek na četvrto mesto.

Glavni urednik „Sportskog žurnala“ najveći broj bodova dodelio je Rodriju, dok je Kilijana Mbapea postavio na drugu, a Lamina Jamala na treću poziciju.

Nekoliko dana nakon svečane ceremonije u Londonu, na kojoj je Kejnu uručeno priznanje za najboljeg fudbalera sveta, francuski „Ekip“ objavio je kako su glasali novinari iz 100 zemalja koje su učestvovale u izboru. Poredak na srpskom glasačkom listiću posebno je privukao pažnju zbog drugačijeg pogleda na konačni ishod.

Stojadinović je Rodriju dodelio maksimalnih 15 bodova, čime se našao među svega deset novinara koji su španskog fudbalera stavili na prvo mesto. Mbape je zauzeo drugu poziciju, Jamal treću, dok je Kejn, uprkos osvojenoj Zlatnoj lopti, bio tek četvrti u izboru predstavnika Srbije.

Iza njih su se našli Usman Dembele, Fabijan Ruiz, Majkl Olise, Džud Belingem, Lionel Mesi i Erling Haland, koji su zaokružili Stojadinovićevih deset kandidata.

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Kejn je u konačnom zbiru završio ispred Mbapea sa 28 bodova prednosti. Engleski napadač bio je prvi izbor 40 novinara, među kojima je bio i predstavnik Španije, dok je francuski reprezentativac dobio najveći broj bodova od 23 glasača, uključujući i novinara iz Nemačke.

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