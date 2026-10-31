Politika

FILIP RODIĆ: Glasali ste za ljude koji, ne da neće da vrate Kosovo, već će i Vojvodinu da izvedu iz Srbije! (VIDEO)

В.Н.

31. 10. 2026. u 10:46

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FILIP Rodić, kolumnista i novinar tokom jednog od svojih gostovanja prokomentarisao je aktuelnu situaciju u Srbiji posle nedavnih izbora.

ФИЛИП РОДИЋ: Гласали сте за људе који, не да неће да врате Косово, већ ће и Војводину да изведу из Србије! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/@LaziDetektor

Rodić je tom prilikom rekao:

- Glasali ste za ljude koji, ne da neće da vrate Kosovo, već će i Vojvodinu da izvedu iz Srbije!

Opširnije poslušajte u videu koji sledi:

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