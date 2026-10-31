FILIP RODIĆ: Glasali ste za ljude koji, ne da neće da vrate Kosovo, već će i Vojvodinu da izvedu iz Srbije! (VIDEO)
FILIP Rodić, kolumnista i novinar tokom jednog od svojih gostovanja prokomentarisao je aktuelnu situaciju u Srbiji posle nedavnih izbora.
Rodić je tom prilikom rekao:
- Glasali ste za ljude koji, ne da neće da vrate Kosovo, već će i Vojvodinu da izvedu iz Srbije!
Opširnije poslušajte u videu koji sledi:
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