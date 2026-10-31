ARAKČI POTVRDIO: Pažljivo smo proučili Vensovu poruku, nema planova za sastanak

IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da je Iran pažljivo proučio poruku američkog potpredsednika Džej Di Vensa, o predlogu za početak novih mirovnih pregovora i da je o sadržaju poruke razgovarano na sastancima iranskih zvaničnika na visokom nivou.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Arakči je za Al Džaziru rekao da pokušaj američke strane da otvori širi put ka dijalogu i razumevanju predstavlja pozitivan korak. On je ocenio da bi, ukoliko je cilj Vašingtona da slanjem Vensove poruke poseje razdor, to bila još jedna greška Sjedinjenih Američkih Država. Arakči je kazao da trenutno nema planova za sastanke sa američkim zvaničnicima, kao i da izveštaji koji sugerišu suprotno predstavljaju samo medijske spekulacije.

"U ovom trenutku ne vidimo potrebu za sastankom sa Amerikancima, naši uslovi su jasni, a posrednici nastavljaju konsultacije u vezi sa njima. O tome da li će pregovori biti direktni ili indirektni odlučićemo nakon što Vašington prihvati naše uslove", kazao je Arakči.

Dodao je da je iranska delegacija otputovala u Dohu, i da se njegov pomoćnik trenutno nalazi u Kataru kako bi nastavio konsultacije, gde takođe katarski i pakistanski posrednici nastavljaju konsultacije povodom iranskih uslova. "Posrednici su izneli predloge koji se tiču nuklearnog dosijea, a mi ih trenutno razmatramo u okviru druge faze. Zahvaljujemo Kataru i Pakistanu na njihovim naporima i kontinuiranoj komunikaciji", rekao je Arakči.

Prema njegovim rečima, iranski predlog je trenutno jedini koji je na stolu kada je reč o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza. Džej Di Vens je pismo, posredstvom Katara, uputio sekretaru iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Mohsenu Rezaiju. Vens nije izneo konačne uslove mirovnog sporazuma, već je predložio okvir za početak novih razgovora i sastanak zvaničnika dve zemlje.

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