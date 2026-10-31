Tenis

Ludilo 75. igrača sveta: Nezadovoljan podlogom na terenu pokupioo stvari i otišao u sred meča (VIDEO)

Filip Milošević

31. 10. 2026. u 16:29

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75. reket sveta, Argentinac Kamilo Ugo Karabelji napustio je meč četvrtfinala čelendžera u ekvadorskom Gvajakilu.

Лудило 75. играча света: Незадовољан подлогом на терену покупиоо ствари и отишао у сред меча (ВИДЕО)

Foto:Jean Catuffe/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karabelji je ovo učinio pri rezultatu 5:5 u prvom setu. Pokupio je svoje stvari i samo izašao sa terena. Ostaje da vidimo da li će ATP kazniti ovakvo ponašanje Argentinca.

Ono što je najzanimljivije on je ovo učinio zato što nije bio zadovoljan u kakvom je stanju podloga terena.

Ovo se definitivno ne viđa svaki dan.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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