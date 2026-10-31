Ludilo 75. igrača sveta: Nezadovoljan podlogom na terenu pokupioo stvari i otišao u sred meča (VIDEO)
75. reket sveta, Argentinac Kamilo Ugo Karabelji napustio je meč četvrtfinala čelendžera u ekvadorskom Gvajakilu.
Karabelji je ovo učinio pri rezultatu 5:5 u prvom setu. Pokupio je svoje stvari i samo izašao sa terena. Ostaje da vidimo da li će ATP kazniti ovakvo ponašanje Argentinca.
Ono što je najzanimljivije on je ovo učinio zato što nije bio zadovoljan u kakvom je stanju podloga terena.
Ovo se definitivno ne viđa svaki dan.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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