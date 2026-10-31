Ludilo 75. igrača sveta: Nezadovoljan podlogom na terenu pokupioo stvari i otišao u sred meča (VIDEO)

75. reket sveta, Argentinac Kamilo Ugo Karabelji napustio je meč četvrtfinala čelendžera u ekvadorskom Gvajakilu.

Foto:Jean Catuffe/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karabelji je ovo učinio pri rezultatu 5:5 u prvom setu. Pokupio je svoje stvari i samo izašao sa terena. Ostaje da vidimo da li će ATP kazniti ovakvo ponašanje Argentinca.

Ono što je najzanimljivije on je ovo učinio zato što nije bio zadovoljan u kakvom je stanju podloga terena.

🤣 Casse les co******. Je me tire ! Salut ! Camilo Ugo Carabelli a pris son sac et il s'est barré à 5-5 au premier set du Challenger de Guayaquil contre Reis Da Silva. Apparemment, il n'en pouvait plus de l'état catastrophique du court. https://t.co/cEOePh5tr5 — Tennis Legend (@TennisLegende) October 31, 2026

Ovo se definitivno ne viđa svaki dan.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.