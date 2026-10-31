PROTESTI U FRANCUSKOJ: Huligani razbijali pinjatu sa likom predsednika
NASILNI protesti nisu poštedeli ni ovog vikenda Francusku.
Tamo se posebno na meti nalazi aktuelni predsednik Emanuel Makron koji je često predmet mržnje različitih grupa demonstranata.
U Bordou je razbijena pinjata u obliku glave Emanuela Makrona, iz koje su ispale novčanice.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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