Svet

PROTESTI U FRANCUSKOJ: Huligani razbijali pinjatu sa likom predsednika

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2026. u 17:34

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NASILNI protesti nisu poštedeli ni ovog vikenda Francusku.

ПРОТЕСТИ У ФРАНЦУСКОЈ: Хулигани разбијали пињату са ликом председника

Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Tamo se posebno na meti nalazi aktuelni predsednik Emanuel Makron koji je često predmet mržnje različitih grupa demonstranata.

U Bordou je razbijena pinjata u obliku glave Emanuela Makrona, iz koje su ispale novčanice.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA PRILIKA ZA PRAKSU U NIS-U: Nova sezona programa „NIS Calling”

NOVA PRILIKA ZA PRAKSU U NIS-U: Nova sezona programa „NIS Calling”