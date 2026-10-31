Posle propalog transfera u Olimpijakos od 10 miliona, Stanić ponovo u centru pažnje (VIDEO)
Dugo je trajao golegeterski post za srpskog vezistu.
Petar Stanić postigao je prvi gol u sezoni i pomogao Ludogorecu da na gostovanju savlada Lokomotivu iz Plovdiva rezultatom 3:0 (1:0), u utakmici 14. kola prvenstva Bugarske. Srpski vezista našao se u startnoj postavi novog trenera Igora Jovićevića, a poverenje je opravdao pogotkom u 62. minutu.
Ludogorec je prethodno poveo preko Erika Markusa, dok je Stanić udvostručio prednost nakon odlične akcije Deroja Duartea.
Krilni fudbaler Zelenortskih Ostrva izborio se za prostor na levoj strani i uputio centaršut na drugu stativu, gde je Stanić ostao sam i volejom poslao loptu u mrežu.
Konačan rezultat postavio je Bernard Tekpeti u 87. minutu.
Stanić je nakon ostanka u Ludogorecu imao problema da pronađe kontinuitet, a na pojedinim utakmicama nije uspevao da se izbori ni za mesto u timu. Napredak je nagovestio i pre dve nedelje, kada je upisao prvu prvenstvenu asistenciju u sezoni. Sada je stigao i do prvenca.
Pančevac je prošle sezone bio jedan od najefikasnijih fudbalera Ludogoreca, sa sedam golova u Ligi Evrope i ukupno 16 pogodaka i 13 asistencija u svim takmičenjima. Takve partije donele su mu i prvi poziv u reprezentaciju Srbije, koji je uputio selektor Veljko Paunović.
Tokom letnjeg prelaznog roka Olimpijakos je postigao dogovor sa Ludogorecom o obeštećenju od 10 miliona evra, od čega je oko milion trebalo da pripadne TSC-u. Ipak, transfer nije realizovan zbog neslaganja oko ličnih uslova.
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