Fudbal

Posle propalog transfera u Olimpijakos od 10 miliona, Stanić ponovo u centru pažnje (VIDEO)

У. Ћ.

31. 10. 2026. u 17:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Dugo je trajao golegeterski post za srpskog vezistu.

После пропалог трансфера у Олимпијакос од 10 милиона, Станић поново у центру пажње (ВИДЕО)

Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Petar Stanić postigao je prvi gol u sezoni i pomogao Ludogorecu da na gostovanju savlada Lokomotivu iz Plovdiva rezultatom 3:0 (1:0), u utakmici 14. kola prvenstva Bugarske. Srpski vezista našao se u startnoj postavi novog trenera Igora Jovićevića, a poverenje je opravdao pogotkom u 62. minutu.

Ludogorec je prethodno poveo preko Erika Markusa, dok  je Stanić udvostručio prednost nakon odlične akcije Deroja Duartea.

Krilni fudbaler Zelenortskih Ostrva izborio se za prostor na levoj strani i uputio centaršut na drugu stativu, gde je Stanić ostao sam i volejom poslao loptu u mrežu.

Konačan rezultat postavio je Bernard Tekpeti u 87. minutu.

Stanić je nakon ostanka u Ludogorecu imao problema da pronađe kontinuitet, a na pojedinim utakmicama nije uspevao da se izbori ni za mesto u timu. Napredak je nagovestio i pre dve nedelje, kada je upisao prvu prvenstvenu asistenciju u sezoni. Sada je stigao i do prvenca.

Pančevac je prošle sezone bio jedan od najefikasnijih fudbalera Ludogoreca, sa sedam golova u Ligi Evrope i ukupno 16 pogodaka i 13 asistencija u svim takmičenjima. Takve partije donele su mu i prvi poziv u reprezentaciju Srbije, koji je uputio selektor Veljko Paunović.

Tokom letnjeg prelaznog roka Olimpijakos je postigao dogovor sa Ludogorecom o obeštećenju od 10 miliona evra, od čega je oko milion trebalo da pripadne TSC-u. Ipak, transfer nije realizovan zbog neslaganja oko ličnih uslova.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Poslednji trenuci leta kod Brčkog - Snimljen stravičan pad

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Poslednji trenuci leta kod Brčkog - Snimljen stravičan pad