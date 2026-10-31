ODRŽANA SEDNICA GLAVNOG ODBORA SRPSKE NAPREDNE STRANKE Vučić: Nad Srbijom se nadvila ogromna opasnost (VIDEO)

SRPSKA napredna stranka održavla je sednicu Glavnog odbora u Maloj sali Beogradske arene. Prisutnima se pored predsednika stranke Miloša Vučevića, obratio i lider opozicije Aleksandar Vučić.

FOTO TANJUG/RADE PRELIĆ/ bs

Obraćanje Vučića

Lider opozicije Aleksandar Vučić obratio se povodom treće tačke dnevnog reda a to je analiza izbornog rezultata.

- Bilo je teških trenutaka posebno posle prvog kruga predsedničkih izbora 2012. godine. Sedmi maj je bio. Niko nije ulazio u naše prostorije, mislili su da Tadić pobeđuje, srećom uspeli smo da se trgnemo. Pokazali smo da i kada pobedimo i izgubimo ponašamo se dostojanstveno i u skladu sa interesima građana Srbije. Od nas nikada niko nije želeo da dovodi u pitanje stabilnost Srbije, mir, pomirenje komšija, prijatelja, i trudili smo se da ujedinimo Srbiju. Neki drugi nisu bili spremni za pobedu kamoli za poraz. Poraz je sastavni deo života, i ne postoji neko ko ne gubi utakmicu. Kod nas to nije normalno jer ovog puta borba protiv nas je vođena i spolja i uz ogroman novac. Nemojte da zaboravite taj aspekt i zato je broj glasova veliki i nimalo za podcenjivanje, ali smo poraz morali da prihvatimo - rekao je on i dodao da su nadolazeće promene najvažniji apsket.

Potom je celu borbu u narednom periodu prestavio u tri tačke.

- Pod jedan odgovornost, za ono što smo radili i u budućem radu, pod dva promene koje moramo da donesemo u stranci o načinu rada i ponašanja prema ljudima, borbi protiv bahatosti i arogancije i dok to ne izmenimo bićemo kažnjeni od građana Srbije... Treća ključna reč za mene je borba. Borba protiv nedvosmislenog terora, od 6 ljudi sam čuo jutros da plaču svake noći i do njih šest njih troje nema nikave funkcije. Dakle uplašeni su za budućnost Srbije. Plaču zbog terora onih koji su najgori u Srbiji i ja to ne krijem - rekao je on.

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Vučić je istakao da će biti nameštenih procesa u budućnosti.

- Moraće to da ponude narodu. Hleba i igara, evo vam glave ovih pa pokazujte narodu kakvi su bili... Kada postoji takva vrsta percepcije koju neko stvara tome se teško odupreti ozbiljnjnom dokumentacijom. Imamo 104 poslanika, to je dovoljno da zakazujemo vanredna zasedanja... U tom radu će biti borba velika i suprtostavljaćemo se i boriti, ali ćemo morati da izlazimo sa predlozima i da popravljamo ono što nismo uradili. Imamo sada više iskustva da priznamo greške, ja ću to prvi da uradim. Nad Srbijom se nadvila ogromna opasnost, jer protiv sebe nemamo političku stranku već široki pokret kome je zajedničko da nas mrze i žele da stranka nestane. Ništa drugo ne znaju. Kada pitate za sankcije Rusiji neki jesu neki nisu, videćete da će biti. KADA PITATE ZA NORMALNU SRBIJU I RAZGOVOR ZA UJEDINjENjE POLITIČKIH SUBJETKATA PO NACIONALNIM PITANjIMA, ZA TO NISU. SAMO SU ZA TO DA TUKU I MALTRETIRAJU, POSEBNO AKO JE MOGUĆE DA TO RADE ŽENAMA I DA ZATVORE SVAKI KANAL ISTINE U SRBIJI. Svaki medij koji bi hteo da keže drugačije od onog što predlažu - rekao je on.

Vučić kaže da je SNS do sada bio jedinstven i da je svima zahvalan što su pokazali da imaju ideologiju, i što je onima koji su tvrdili kako će stranka da se raspadne dokazano suprotno.

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Vučić kaže da je SNS suštinski izgubii svoje savete.

- Svakog dana ću da prisustvujem sednici nekog saveta i za zdrasvtvo, obrazovanje i da se to uradi u okvriu naših odbora da se analizira... Važno je da se vratimo toj vrsti rada jer će nas to dovesti do ljudi. Moraćemo da ih saslušamo i da gledamo kako da rešavamo to. Što se tiče odnosa prema protivnicima, nisu oni rušili mene ili vas rušili su zemlju i više štete naneli poslednjih 6 dana i poslednje 2 godine, nego što su joj nanaosili od 2000 - 2012. što je teško i izgovoriti. Mi ne možemo u to da ubedimo svakog u zemlji... Neću da govorim da to nije najveći razlog i dajem alibi i sebi i nama za ono što nije dobro, a što smo uradili. Važno je da krenemo od sebe - rekao je Vučić, te dodao da će sam navesti sve svoje greške.

Kaže da među ljudima koji su došli na vlast nema nikakve dece.

FOTO TANJUG/RADE PRELIĆ/ bs

- Tu su stariji ljudi, uglavnom starci i nešto sredovečnih ljudi, koji nemaju jedistvenu ideologiju i koji će u mržnji protiv nas da drže nešto duže nepsovađanim. Ovako za to će biti potreebno godinu dana da dođe do raspada među njima. Do tada mi moramo sebe da reformišemo. Nameće nam se pitanje i tema, možemo li u ovim uslovima, i je li moguće živeti politički život u kome su svi slobodoljubivi ljudi lovina, a oni misle da imaju pravo da love svakog. Mi za 14 godina nismo ugasili nijednu televiziju, a oni su počeli komesarski više liči na "Gestapo" metode, da zabranjuju misao, slobodu govora i sve drugo. Tome ćemo da se suprotstavljamo na svaki mogući način. Ako ne žele stabilnost, a očigledno ne žele, jer bi pametan čovek rekao da posle pobede želi da razgovara sa protivnicima. Ali time su nam olakšali - rekao je Vučić.

Ističe da druga strana neće biti sposobna da Srbiji obezbedi stabilnost i da će ljudi biti u strahu da kažu svoje mišljenje.

- Juče su upadali gde god im padne na pamet. Izmislili su za BPŠ da su hteli da iznesu novac oko milijardu dinara, ali to je za njih mala suma novca, i oni to ne znaju. Neki su bili u DOS-u i znaju kako da kradu pri tom držeći nam predavanje o borbi protiv korupcije. Toga smo se nalgedali - rekao je on.

Vučić je podsetio da je policija sinoć upala u medij u Nišu.

- Upali u televiziju, i "ko je Luka Avravoić, ajde da ga hapsimo". Što da ga hapsite "jer smo dobili dojavu da je nosio pušku". Objasnio je da je nosio kameru i statvi, ali ne ne, to je puška... Sve što budu u lošijoj poziciji to će raditi sve više - rekao je Vučić.

On ističe da niko nije uzeo ni jedan dinar iz slučaja "Generalšatb" i da će javno reći da za sve gone njega.

- Štitićemo i čuvaćemo ljude i susprotsavljaćemo im se. Ićemo od sela do sela, razgovarati sa ljudima, moraćete da radite više i da se borite. Moraćemo da pomažemo narodu na KiM, jer je do sada to država radila. Moraćemo da idemo u sve 4 opštine na Severu KiM - rekao je Vučić, te dodao da stranka ima novca koji će da uloži da pomogne srpskom narodu širom Srbije.

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- Za njih je Kosovo deo regiona i to im nije neka briga... Mi moramo da imamo konkretnu politiku i da vidimo šta je to što moramo da menjamo u interesu građana. Moraćemo da vidimo za koju spoljnu politiku će stranka da se zalaže... Moramo da uzmemo u obzir sve - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da mu danas u goste dolazi prijatelj Viktor Orban.

- Borba neće biti laka. Već smo prošli kroz pakao u prethodne 2 godine, a u prethodnih 6 dana da ne govorim. Na našu dobru volju i pozive na razgovor nisu hteli da se odazovu. Milost ne očekujte. Budite spremni na borbu. Ja sam spreman na borbu i boriću se dok dišem i neću stati. Hteli su zemlju da nam unište! - rekao je Vučić.

- Neko je rekao biće duga borba, ali biće kraća nego što očekujete, ali duža nego što se nadate... Neće to trajati onoliko koliko se nadaju i misle. Strah od promene vlasti teraće ih na zajedništvo, ali kada nemate šta da ponudite nadoru tome kraj dođe brže nego očekujete. Molim vas za jedinstvo i da u svojim mesnim odborima držite sednice svake nedelje, da razgovarate sa domaćinima. Pokušajte da pokažete solidaronsot i prema ugroženim članovima, pokušajte da pomognete i da na svakom mestu vidimo šta možemo da učinimo da pomognemo građanima. Rezervnu otadžbinu nemamo! Njihove laži ovaj će da beži ovamo ili onamo, kao što vidite niko pobegao nije. To pokazuje da verujemo u ono što smo radili. Kada znate da ste dali sve od sebe da zemlja ide napred i napreduje bolje nego ikada u istorjiji zato su morali da vode kampnju dehumanziacije... Ko zna koliko će nas da bude u stroju - kazao je Vučić.

Podsetio je da ukoliko rad na sebi i borba protiv arogancije i bahatosti i onih koji su bogastvom zasenili rad, i ako to uspe da je siguran u povratak Srbije na pravi kolosek.

- Vidim sastav nove Vlade. Sačuvaj Bože! Držaće pridike, hapsiće za nadstrešnicu, a ne hapse glavnog Kuzmanovića kako li... Taj hoće da nam bude ministar. O korupciji će pamet da nam soli Šoškić. Celu zemlju naopčake da okrenete. Jovo Bakić da priča o SPC i zdravoj pameti... Sve morate da preživite. Dođu trenuci kada talog i mulj isplivaju na površinu. Gledajte da to uradimo što pre. Ako to uradimo kako valja, uprkos svim mukama kojima smo izloženi, odgovornst će da se vrati u naše ruke - rekao je Vučić.

Zahvalio se posebno Milošu Vučeviću za sve što je uradio.

- Što ti je stranka bila druga kuća, što su tvoja deca sa nama i hvala što si stranku vodio u jednom najuspešnijem periodu za Srbiju - rekao je Vučić.

Vučić je na kraju zamolio sve da ulicama gradova i sela Srbije idu uzdignuta čela.

- Nemojte da saginjete glavu pred najgorima. Tražim od vas da se borite na svakom mestu, a ja vam obećavam, od nedelje uveče, kao što ste videli posle priznanja poraza, ni jednog sekunda se nisam dodovoravao niti tražio milost. Ni sa kim nisam tražio razgovor. Imam koliko hoćete poznanika iz DOS-a tamo novih ljudi nema. Sve ih poznajem. Nema niko nov. Jedino čime možemo da se suprotstavimo je borba protiv njih i zato tražim da se borite najjače što možete, i da ih pobedimo brže nego što vi i oni očekuju... Živela Srpska napredna stranka i živela Srbija! - rekao je Vučić.

Počela sednica

Prvi se obratio Miloš Vučević, predsednik stranke koji je istakao da je prisutno 657 članova glavnog odbora, i da su danas 4 tačke na dnevnom redu.

Na početku su usvojeni dnevni red i zapisnik poslednje sednice.

Vučević se potom obratio prisutnima.

FOTO: Novosti

- Imajući u vidu šta smo sve doživeli prethodne 2 godine, imajući u vidu izbornu volju građana, i da smo mi jedina politička stranka koja je preživela obojenu revoluciju i postoji u formatu koji ma demokratski kapacitet i imajući u vidu da smo demokratski uvek odlučivali i da je pred nama izazovan period i da nas čeka ne laka borba u Skupštini i u svakoj opštini i gradu, imajući u vidu da nam je potrebna nova snaga i borbenost i odvažnost prema građanima i srpskom narodu i otadžbini, kao predsednik SNS predlažem da donesemo odluku da sazovemo vanredno zasedanje Skupštine SNS za 13. decembar gde ćemo birati novo rukovodstvo i spremiti stranku za period pred nama - rekao je Vučević.

Vučević je rekao da će predložiti Aleksandra Vučića za novog predsednika SNS-a. Nakon toga salom se prolomio gromoglasan aplauz.

Istakao je da SNS svojim postupcima pokazuje da je bastion demokratije i očuvanja jedinstva.

FOTO TANJUG/RADE PRELIĆ/ bs

Potom je usvojena odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine stranke za 13. decembar.

Sednici prisustvuje veliki broj članova Srpske napredne Stranke kao i njeno rukovodstvo.