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VUČIĆ I ORBAN SE SASTALI U BEOGRADU: Obojica smo nedavno izgubili na izborima, ali nismo izgubili svoje dostojanstvo, ponos i veru (VIDEO)

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31. 10. 2026. u 16:53

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LIDERI opozicije Srbije i Mađarske, Aleksandar Vučić i Viktor Orban, sastali su se danas u Beogradu. "Viktor i ja. Priča prijatelja", poručio je Vučić.

ВУЧИЋ И ОРБАН СЕ САСТАЛИ У БЕОГРАДУ: Обојица смо недавно изгубили на изборима, али нисмо изгубили своје достојанство, понос и веру (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Veoma sam srećan što mogu da ugostim Viktora Orbana, mog velikog prijatelja, mog brata, i lepo ćemo se provesti ovde u kući mog oca, blizu Beograda. I da, obojica smo nedavno izgubili na izborima, ali nismo izgubili svoje dostojanstvo, svoj ponos i svoju veru. Dobrodošao, Viktore - rekao je Vučić.

Orban se zahvalio na pozivu.

- Veoma sam srećan što sam ovde, znate, prijatelji uvek ostaju prijatelji, a u teškim vremenima stičete bolje prijatelje. Možeš biti siguran, lično Aleksandre, da sam uvek na tvojoj strani. Osim toga, znaš da je to bilo više od pukog prijateljstva između nas dvojice; bio je to veliki uspeh unaprediti odnose, pa čak i bratske veze između Srbije i Mađarske, Srba i Mađara. Ja sam i dalje posvećen tome da to nastavimo. Nadam se da će Srbi i Srbija biti uspešni u budućnosti, i želim sve najbolje tebi, tvojoj porodici i tvom narodu. Neka te Bog blagoslovi - rekao je Orban.

- Hvala, vratićemo se - zaključio je Vučić.

Pogledajte kako je to izgledalo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

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