VUČIĆ I ORBAN SE SASTALI U BEOGRADU: Obojica smo nedavno izgubili na izborima, ali nismo izgubili svoje dostojanstvo, ponos i veru (VIDEO)
LIDERI opozicije Srbije i Mađarske, Aleksandar Vučić i Viktor Orban, sastali su se danas u Beogradu. "Viktor i ja. Priča prijatelja", poručio je Vučić.
- Veoma sam srećan što mogu da ugostim Viktora Orbana, mog velikog prijatelja, mog brata, i lepo ćemo se provesti ovde u kući mog oca, blizu Beograda. I da, obojica smo nedavno izgubili na izborima, ali nismo izgubili svoje dostojanstvo, svoj ponos i svoju veru. Dobrodošao, Viktore - rekao je Vučić.
Orban se zahvalio na pozivu.
- Veoma sam srećan što sam ovde, znate, prijatelji uvek ostaju prijatelji, a u teškim vremenima stičete bolje prijatelje. Možeš biti siguran, lično Aleksandre, da sam uvek na tvojoj strani. Osim toga, znaš da je to bilo više od pukog prijateljstva između nas dvojice; bio je to veliki uspeh unaprediti odnose, pa čak i bratske veze između Srbije i Mađarske, Srba i Mađara. Ja sam i dalje posvećen tome da to nastavimo. Nadam se da će Srbi i Srbija biti uspešni u budućnosti, i želim sve najbolje tebi, tvojoj porodici i tvom narodu. Neka te Bog blagoslovi - rekao je Orban.
- Hvala, vratićemo se - zaključio je Vučić.
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