Fudbal

Trese se Evropa! Bajern dovodi kapitena šampiona Premijer lige!

С.С.

31. 10. 2026. u 16:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nemački gigant krenuo u ofanzivu po iskusnog fudbalera.

Тресе се Европа! Бајерн доводи капитена шампиона Премијер лиге!

AP Photo/Martin Meissner, Pool

Martin Edegar nalazi se na listi želja minhenskog Bajerna u prelaznom roku!

Norveški reprezentativac (27 godina), navodno je otvoren za mogućnost prelaska u redove bavarskog giganta, sa kojim je i ranije dovođen u vezu.

Međutim, prema navodima "Skaj sporta", iskusni vezista trenutno nije među glavnim prioritetima giganta sa Alijanc arene.

Edegor sa Arsenalom ima ugovor do leta 2028. godine, a čelnici šampiona Premijer lige su već pokrenuli neformalne razgovore o produžetku saradnje. Ipak, ako se pregovori izjalove, "tobdžije" bi mogle da razmotre njegovu prodaju već narednog leta.

Na "Emiratima" žele da izbegnu scenario po kome bi njihov kapiten ušao u poslednje godine ugovora, čime bi Arsenal rizikovao da ga proda za daleko manju sumu ili eventualno, po goroj soluciji, ostao bez prebijene pare!

Za usluge norveškog veziste interesuju se i drugi evropski velikani, ali Bajern za sada ne žuri sa konkretnim potezima.

Edegor je u Arsenal stigao iz Real Madrida 2021. godine, najpre na pozajmicu, a potom su "tobdžije" otkupile ugovor Norvežanina za 35 miliona evra.

Sjajnim partijama je dobio kapitensku traku, važi za jednog od najbitnijih u mašineriji Mikela Artete, dok je ogroman doprinos dao i osvajanju premijerligaške titule prošle sezone.

БОНУС ВИДЕО: Селектор САД Стив Кер купио деонице Мајорке

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN ŠTEDNJE: Kako pametnim navikama čuvamo i novčanik i planetu

SVETSKI DAN ŠTEDNjE: Kako pametnim navikama čuvamo i novčanik i planetu