Trese se Evropa! Bajern dovodi kapitena šampiona Premijer lige!

Nemački gigant krenuo u ofanzivu po iskusnog fudbalera.

AP Photo/Martin Meissner, Pool

Martin Edegar nalazi se na listi želja minhenskog Bajerna u prelaznom roku!

Norveški reprezentativac (27 godina), navodno je otvoren za mogućnost prelaska u redove bavarskog giganta, sa kojim je i ranije dovođen u vezu.

Međutim, prema navodima "Skaj sporta", iskusni vezista trenutno nije među glavnim prioritetima giganta sa Alijanc arene.

Edegor sa Arsenalom ima ugovor do leta 2028. godine, a čelnici šampiona Premijer lige su već pokrenuli neformalne razgovore o produžetku saradnje. Ipak, ako se pregovori izjalove, "tobdžije" bi mogle da razmotre njegovu prodaju već narednog leta.

🚨 Arsenal could consider a shock sale of captain Martin Odegaard amid reported Bayern Munich interest if contract talks stall. He’s open to the idea according to reports. Sell the skipper or lock him down long-term? #AFC #TransferRumours #Odegaard https://t.co/4DuY3FTSNs — Football Transfer News (@FTransferNews) October 31, 2026

Na "Emiratima" žele da izbegnu scenario po kome bi njihov kapiten ušao u poslednje godine ugovora, čime bi Arsenal rizikovao da ga proda za daleko manju sumu ili eventualno, po goroj soluciji, ostao bez prebijene pare!

Za usluge norveškog veziste interesuju se i drugi evropski velikani, ali Bajern za sada ne žuri sa konkretnim potezima.

Edegor je u Arsenal stigao iz Real Madrida 2021. godine, najpre na pozajmicu, a potom su "tobdžije" otkupile ugovor Norvežanina za 35 miliona evra.

Sjajnim partijama je dobio kapitensku traku, važi za jednog od najbitnijih u mašineriji Mikela Artete, dok je ogroman doprinos dao i osvajanju premijerligaške titule prošle sezone.

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