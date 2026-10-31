Trese se Evropa! Bajern dovodi kapitena šampiona Premijer lige!
Nemački gigant krenuo u ofanzivu po iskusnog fudbalera.
Martin Edegar nalazi se na listi želja minhenskog Bajerna u prelaznom roku!
Norveški reprezentativac (27 godina), navodno je otvoren za mogućnost prelaska u redove bavarskog giganta, sa kojim je i ranije dovođen u vezu.
Međutim, prema navodima "Skaj sporta", iskusni vezista trenutno nije među glavnim prioritetima giganta sa Alijanc arene.
Edegor sa Arsenalom ima ugovor do leta 2028. godine, a čelnici šampiona Premijer lige su već pokrenuli neformalne razgovore o produžetku saradnje. Ipak, ako se pregovori izjalove, "tobdžije" bi mogle da razmotre njegovu prodaju već narednog leta.
Na "Emiratima" žele da izbegnu scenario po kome bi njihov kapiten ušao u poslednje godine ugovora, čime bi Arsenal rizikovao da ga proda za daleko manju sumu ili eventualno, po goroj soluciji, ostao bez prebijene pare!
Za usluge norveškog veziste interesuju se i drugi evropski velikani, ali Bajern za sada ne žuri sa konkretnim potezima.
Edegor je u Arsenal stigao iz Real Madrida 2021. godine, najpre na pozajmicu, a potom su "tobdžije" otkupile ugovor Norvežanina za 35 miliona evra.
Sjajnim partijama je dobio kapitensku traku, važi za jednog od najbitnijih u mašineriji Mikela Artete, dok je ogroman doprinos dao i osvajanju premijerligaške titule prošle sezone.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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