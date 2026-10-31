Tenis

Kecmanović na korak od glavnog žreba! Srpski teniser u finalu kvalifikacija za masters u Parizu

Filip Milošević

31. 10. 2026. u 14:44

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Kecmanović slavio u kvalifikacijama za Masters u Parizu.

Кецмановић на корак од главног жреба! Српски тенисер у финалу квалификација за мастерс у Паризу

FOTO: Tanjug/AP

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u finale kvalifikacija za masters u Parizu pošto je danas pobedio Džejmsa Dakvorta iz Australije rezultatom 2:1 (6:4, 2:6, 6:4) za sat i 59 minuta.

Kecmanović je prvi set osvojio tako što je napravio dva brejka, a jednom izgubio servis. Dakvor uzvraća u drugom setu u kom pravi dva brejka, a ne gubi servis, čime je uveo meč u treći, odlučujući set.

U trećem setu je Kecmanović krenuo oštro i u trećem gemu napravio brejk sa samo jednim poenom za Dakvorta i poveo sa 2:1. Zatim je trebao da potvrdi brejk, a tada se baš mučio, ali uspeo da spasi tri ri-brejk lopte, te povede sa 3:1 u odlučujućem setu.

Do kraja meča je odigrao mirno i staloženo i stigao do trijumfa.

Rival Kecmanoviću u finalu kvalifikacija biće pobednik meča Huan Manuel Serundolo (Argentina) - Aleksandar Kovačević (SAD).

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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