HOLANDIJA NA NOGAMA ZBOG TAJNIH ČETOVA: Mladi pozivaju na rušenje, ministar poslao jasnu poruku
VIŠE holandskih medija je prenelo da u Holandiji na grupama za četovanje fokusiranim na generaciju Z kruže poruke u kojima se poziva na javne nerede i vandalizam u znak protesta
Holandski ministar unutrašnjih poslova Pieter Herma upozorio je na "alarmantne navode" koji kruže u medijima i na društvenim mrežama o mogućim planovima mladih o nasilnim protestima i neredima u više gradova u Holandiji ovog vikenda.
On je rekao da je odgovornost za mere s tim u vezi na lokalnim vlastima, prenosi "NL tajms".
Više holandskih medija je prenelo da u Holandiji na grupama za četovanje fokusiranim na generaciju Z kruže poruke u kojima se poziva na javne nerede i vandalizam u znak protesta.
Herma je sinoć uputio apel, dok se gradovi i trgovinske radnje pripremaju za moguće nerede. "Protestovanje je dozvoljeno u ovoj zemlji i to je velika tekovina. Ali ponašajte se primereno i pazite da ne budete uvučeni u nerede", poručio je on.
Holandski premijer Rob Jeten rekao je na nedeljnoj konferenciji za novinare da očekuje da će se gradonačelnici i policija temeljno pripremiti kako bi obezbedili da vikend protekne mirno.
"Ukoliko želite da protestujete u Holandiji, možete to da činite na svim mestima i na sve načine, ali nemojte se loše ponašati kako smo videli u drugim zemljama", rekao je premijer.
Grad Hag je saopštio da je pripremljen za današnje moguće proteste mladih i da će policajci biti "vidno prisutni" i intervenisati ako se javni red naruši, rekao je portparol gradskih vlasti.
Takođe je naveo da niko nije prijavio planove o organizovanju protesta u gradu, ali da su gradske vlasti i policija upoznate sa porukama koje kruže na internetu i prate ih.
Danas su mogući protesti i u Mastrihtu, a policija u Limburgu je saopštila da su videli poruke na društvenim mrežama i da prate situaciju, a roditelje je pozvala da razgovaraju sa mladima, navodi holandski portal.
Nacionalna studentska unija (LSVb) pozvala je studente da ne učestvuju u mogućim protestima mladih, navodi Tanjug.
Za sada se ne zna ko je objavio pozive na proteste, jer nema centralne organizacije.
(RT)
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