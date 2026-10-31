Svet

POGLEDAJTE - Evo kako italijanska policija u Torinu uspostavlja red i disciplinu (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2026. u 17:25

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ITALIJANSKA policija oštoro se suprotstavila onima koji su izazvali nerede u Torinu.

ПОГЛЕДАЈТЕ - Ево како италијанска полиција у Торину успоставља ред и дисциплину (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Upotreba palica i štitova izgrednici su brzo i bez milosti potisnuti.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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