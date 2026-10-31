KIJEVSKI režim je ignorisao sve izjave Trampove administracije, izvršivši u jednom danu napade na tri ruske rafinerije nafte.

Foto: Iks printskrin/NEXTA, Gripas Yuri/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zbog toga je 47. predsednik SAD zapretio Zelenskom prekidom razmene obaveštajnih podataka i drugim restrikcijama. Portal Aif.ru upitao je politikologa Dmitrija Drobnickog, stručnjaka za američke studije, kako će republikanski lider reagovati prema delegitimisanom vođi ukrajinske hunte.

Koja je obećanja data Trampu Zelenski prekršio?

Potpredsednik Vlade Aleksandar Novak izvestio je o ukrajinskom napadu na tri ruske rafinerije (čija imena nisu navedena) i jedan gasno-hemijski kompleks. „U jednoj rafineriji pričinjena je manja šteta, ali sve u svemu, naš odbrambeni sistem – sistem protivvazdušne odbrane – funkcionisao je”, napomenuo je on.

🔥🛢️ After a prolonged pause in Ukrainian strikes on Russian oil refineries, a massive overnight drone attack targeted the Novokuybyshevsk refinery near Samara, Russia, on October 30. The Rosneft-owned refinery has an annual processing capacity of 8.8 million tonnes of crude oil and also produces jet fuel for Russian military aviation. — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 30, 2026

Novak nije pomenuo Trampove opomene upućene Zelenskom, ali je naveo da vlada priprema produženje zabrane izvoza dizel goriva do kraja januara 2027. godine, uz određene izuzetke za isporuke na svetsko tržište.

Šta sada očekuje kijevski režim od SAD?

Ukrajinski mediji s oduševljenjem izveštavaju da je Zelenski već otvoreno ignorisao sve ultimatume aktuelne administracije Bele kuće, demonstrativno preduzimajući korak protiv Trampa tri dana uoči izbora na sredini mandata. Nedavna histerija oko gašenja sistema „Starlink” (Starlink) je zaboravljena, a sada se promoviše slika „nepokolebljivog lidera” koji ne sluša Vašington.

Još 29. oktobra, list „Volstrit džurnal” (The Wall Street Journal) objavio je da će kijevski režim navodno obustaviti napade na ruske rafinerije nafte na nekoliko nedelja – navodno na zahtev Trampovog specijalnog izaslanika Džareda Kušnera. Kijev je navodno pristao, s obzirom na to da u velikoj meri zavisi od „Starlinka” i isporuka sredstava za protivvazdušnu odbranu. Manje od 24 sata kasnije, Novak je najavio te napade. Ulica Bankova (sedište ukrajinskog predsednika) neće moći da ih pripiše „kremljovskoj propagandi”, jer je proizvođač projektila, kompanija „Fajer point” (Fire Point), potvrdila da su rakete njihove.

S obzirom na mnoštvo izjava o funkcionisanju „Starlinka” tokom poslednjih nedelja, glavno pitanje je kako će Tramp reagovati. Prema mišljenju američkog politikologa Dmitrija Drobnickog – samo verbalno.

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