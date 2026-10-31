Svet

GRAD DUHOVA PUN KRATERA: Zapadni mediji zgroženi sutuacijom u granatiranom Oleškiju

Новости онлајн

31. 10. 2026. u 13:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

GLEADOCIMA televizije na Zapadu prvi put su prikazani snimci sa drona na kojima se vide uništene zgrade.

ГРАД ДУХОВА ПУН КРАТЕРА: Западни медији згрожени сутуацијом у гранатираном Олешкију

TRC Zvezda

Svetski mediji su pomno pratili humanitarnu situaciju u Oleškiju. Pedeset stranih novinara stiglo je u Hersonsku oblast. Na ekranima zapadnih televizija prvi put su se pojavili snimci uništenih zgrada, zabeleženi dronovima.

Britanski „Skaj njuz” (Sky News) prikazao je kako ljudi u zoni fronta preživljavaju bez struje, vode, hrane i lekova. Prema rečima predstavnika kanala „Frans 24” (France 24), humanitarna misija u Oleškiju protekla je bez incidenata. Emanuel Šaz je izvestila da su obe strane poštovale prekid vatre. Predstavnici Rusije i Ukrajine radili su, u pravom smislu te reči, rame uz rame.

Novinar „Njuzmeksa” (Newsmax) Aleks Salvi izvestio je da niko nije prisiljavao stanovnike da biraju između ostanka u Rusiji ili odlaska u Ukrajinu. Upravo novinare „Njuzmeksa” prva dama SAD, Melanija Tramp, uputila je u Oleškij u svojstvu nezavisnih posmatrača. Američki novinari su ovu misiju okarakterisali kao najznačajniji korak ka deeskalaciji od početka sukoba.

Starije osobe evakuisane iz Oleškija pregledali su lekari u Simferopolju. Lekari mere krvni pritisak i nivo šećera u krvi, rade elektrokardiograme, vode medicinsku evidenciju i koriste mobilni uređaj za fluorografiju. Nekoliko osoba je hospitalizovano.

Humanitarna operacija u Oleškiju sprovedena je uz koordinaciju Rusije i Ukrajine, uz učešće Sjedinjenih Država. Preostalim stanovnicima grada dopremljeni su hrana, higijenska sredstva, gorivo i lekovi. Prekid vatre je na snazi do 22:59 časova 1. novembra.

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MIROTVORCI PREDSEDNIKA TRAMPA: Dmitrijev o Kušneru i Vitkofu
Svet

0 0

"MIROTVORCI PREDSEDNIKA TRAMPA": Dmitrijev o Kušneru i Vitkofu

SPECIJALNI izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i zet Donalda Trampa Džared Kušner aktivno rade na sprovođenju politike američkog predsednika u oblasti mira i bezbednosti, ocenio je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

31. 10. 2026. u 13:54

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA PRILIKA ZA PRAKSU U NIS-U: Nova sezona programa „NIS Calling”

NOVA PRILIKA ZA PRAKSU U NIS-U: Nova sezona programa „NIS Calling”