RUSIJA IZVELA NOVE UDARE NA UKRAJINU: Pogođeni Kijev, Harkov i brod kod Odese

RUSKE snage su tokom noći nastavile udare bespilotnim letelicama na objekte logističke i energetske infrastrukture koje koristi ukrajinski vojno-industrijski kompleks, kao i na brodove raspoređene za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

MOD Rusije

U Kijevu je oštećena centrala koja snabdeva električnom energijom vojne logističke objekte i skladišne prostore za oružje i vojnu opremu, navodi se u saopštenju.

U Harkovu su pogođene radionice u industrijskoj zoni "Proton", gde su se proizvodile komponente za oružje i vojnu opremu ukrajinskih snaga.

Takođe, pogođena su skladišta opremljena za montažu i skladištenje bespilotnih letelica, dodaju u ministarstvu.

Osim toga, pogođen je teretni brod koji je prevozio teret namenjen ukrajinskim snagama dok je plovio 18 kilometara južno od Odese.

(RT Balkan)

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