RUSIJA IZVELA NOVE UDARE NA UKRAJINU: Pogođeni Kijev, Harkov i brod kod Odese
RUSKE snage su tokom noći nastavile udare bespilotnim letelicama na objekte logističke i energetske infrastrukture koje koristi ukrajinski vojno-industrijski kompleks, kao i na brodove raspoređene za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
U Kijevu je oštećena centrala koja snabdeva električnom energijom vojne logističke objekte i skladišne prostore za oružje i vojnu opremu, navodi se u saopštenju.
U Harkovu su pogođene radionice u industrijskoj zoni "Proton", gde su se proizvodile komponente za oružje i vojnu opremu ukrajinskih snaga.
Takođe, pogođena su skladišta opremljena za montažu i skladištenje bespilotnih letelica, dodaju u ministarstvu.
Osim toga, pogođen je teretni brod koji je prevozio teret namenjen ukrajinskim snagama dok je plovio 18 kilometara južno od Odese.
(RT Balkan)
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