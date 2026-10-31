Svet

RUSIJA IZVELA NOVE UDARE NA UKRAJINU: Pogođeni Kijev, Harkov i brod kod Odese

D.D.

31. 10. 2026. u 13:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKE snage su tokom noći nastavile udare bespilotnim letelicama na objekte logističke i energetske infrastrukture koje koristi ukrajinski vojno-industrijski kompleks, kao i na brodove raspoređene za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

РУСИЈА ИЗВЕЛА НОВЕ УДАРЕ НА УКРАЈИНУ: Погођени Кијев, Харков и брод код Одесе

MOD Rusije

U Kijevu je oštećena centrala koja snabdeva električnom energijom vojne logističke objekte i skladišne prostore za oružje i vojnu opremu, navodi se u saopštenju.

U Harkovu su pogođene radionice u industrijskoj zoni "Proton", gde su se proizvodile komponente za oružje i vojnu opremu ukrajinskih snaga.

Takođe, pogođena su skladišta opremljena za montažu i skladištenje bespilotnih letelica, dodaju u ministarstvu.

Osim toga, pogođen je teretni brod koji je prevozio teret namenjen ukrajinskim snagama dok je plovio 18 kilometara južno od Odese.

(RT Balkan)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Poslednji trenuci leta kod Brčkog - Snimljen stravičan pad

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Poslednji trenuci leta kod Brčkog - Snimljen stravičan pad