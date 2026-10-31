OKO 200.000 DOMAĆINSTAVA OSTALO BEZ STRUJE: Rusi izveli napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je oko 200.000 domaćinstava u Dnjepru i okolini i više od 80.000 u Kijevskoj oblasti ostalo bez električne energije posle ruskih napada na energetsku infrastrukturu.

Foto: Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

On je na platformi Iks naveo da su ruski dronovi sinoć pogodili termoelektranu u Kijevu i četiri električne trafostanice u Dnjepropetrovskoj oblasti, kao i termoelektranu u Šostki.

Prema njegovim rečima, pogođena je i železnička infrastruktura u Dnjepru i Harkovu, dok je u Dnjepropetrovskoj oblasti napadnut i distributivni objekat.

Zelenski je rekao da ekipe za popravke rade na otklanjanju posledica napada i obnovi snabdevanja električnom energijom.

On je pozvao međunarodnu zajednicu da pomogne Ukrajini kako bi se sprečilo dalje širenje ruske eskalacije u Evropi, navodeći da su potrebni novi paketi podrške Ukrajini i sankcije protiv Rusije.

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