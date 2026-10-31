Svet

STIGLA REAKCIJA IRANA: Raste napetost na Bliskom istoku, Hamnei izdao hitno naređenje

Танјуг

31. 10. 2026. u 13:24

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IRANSKI vrhovni vođa Modžtaba Hamnei naložio je danas visokim komandantima oružanih snaga da ažuriraju listu ciljeva, unaprede odbrambene i obaveštajne kapacitete i na svaki potencijalni napad ili pretnju odgovore "odmah i efikasno, bez geografskih ograničenja".

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Foto: Iran state TV via AP

Hamnei je tokom sastanka sa najvišim vojnim komandantima istakao da je visok stepen borbene gotovosti za snažan odgovor protivnicima jedan od ključnih preduslova za postizanje maksimalnog odvraćanja.

- Ukoliko neprijatelji ponovo pokrenu vojne ili terorističke napade, oružane snage Islamske Republike i iranski narod odrediće vreme i uslove njihovog okončanja - poručio je Hamnei, prenosi iranska novinska agencija IRNA.

Prema njegovim rečima, odlučeno je da se ažurira lista ciljeva kako bi se omogućilo da različiti materijalni i nematerijalni resursi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela budu u dometu iranskih oružanih snaga.

Iranski vrhovni vođa naglasio je i potrebu za jačanjem vojne obaveštajne infrastrukture, kao i unapređenjem odbrambenih i bezbednosnih kapaciteta primenom novih tehnologija.

On je, takođe, ukazao na značaj jačanja domaćih odbrambenih sposobnosti u oblasti vojne doktrine i taktike. Hamnei je pohvalio, kako je naveo, postojanost "fronta otpora" u različitim zemljama, ocenjujući da jedinstvo različitih frontova predstavlja odlučujući faktor i ima strateški značaj za oblikovanje novog političkog i bezbednosnog poretka u zapadnoj Aziji.

Izrazio je nadu da će novi poredak doprineti većoj solidarnosti islamskih naroda i vlada, što bi, prema njegovim rečima, moglo da otvori put stvaranju "nove islamske civilizacije".

Hamneijeve poruke dolaze u trenutku pojačanih tenzija između Vašingtona i Teherana, uz nastavak američkih pretnji o mogućem obnavljanju vojnih udara nakon izbora za Kongres SAD zakazanih za 3. novembar.

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