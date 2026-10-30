EU IZDVAJA SREDSTVA ZA BEZBEDNOST ČLANICA: Komisija poziva zemlje da deo ustupe kao pomoć Ukrajini

EVROPSKA komisija (EK) pokrenula je drugi krug finansiranja programa SAFE (Bezbednosna akcija za Evropu) u četvrtak, 29. oktobra. Ciklus finansiranja nudi 21,3 milijarde evra (24 milijarde dolara) i otvoren je za svih 27 država članica EU.

Foto: Berit Kessler/Alamy/Profimedia

SAFE, koji je pokrenut u maju prošle godine kao ključni deo inicijative EU „ Spremnost 2030“, obezbeđuje dugoročne odbrambene kredite, koji se otplaćuju tokom dužeg perioda.

Ovaj najnoviji objekat je deo prvobitnih 150 milijardi evra (170 milijardi dolara) koje su odobrile članice i osmišljen je da ojača evropsku odbranu ubrzavanjem razvoja odbrambene industrije kontinenta.

U njemu, EK poziva zemlje da koriste ova dodatna sredstva za podršku zajedničkim projektima nabavki za najhitnije potrebe ukrajinskih oružanih snaga, pored sopstvenih odbrambenih potreba.

U pismu evropskim vladama u četvrtak, komesar za odbranu Andrijus Kubilijus je naveo sisteme protivvazdušne i raketne odbrane , dronove i sisteme za borbu protiv dronova, kao i municiju kao prioritete za Kijev.

19 Member States are already building defence readiness using #SAFE🇪🇺 Today we ask Member States to submit requests for #SAFE 2nd call. €21.3 bln for additional defence capabilities for air defence and more. We will incentivize defence ramp up and joint ventures w Ukraine 🇺🇦 https://t.co/I93XXCobOv — Andrius Kubilius (@KubiliusA) October 29, 2026

Ovaj drugi poziv biće otvoren za sve države članice. Komisija je saopštila da će objaviti preliminarnu raspodelu sredstava u roku od dve nedelje nakon roka za podnošenje predloga, za koji se očekuje da bude 13. novembar.

Zemlje će potom morati da objave i u potpunosti sprovedu svoje odobrene projekte do 30. juna 2027. godine.

Licitiranje za ostatke

Devetnaest zemalja članica je prošlog novembra podnelo ponude protiv prve runde finansiranja, a sve su odobrene u ukupnom iznosu od oko 130 milijardi evra (145 milijardi dolara).

Do danas je 16 potpisalo sporazume sa EK, od kojih je oko 13,5 milijardi evra (15 milijardi dolara) dodeljeno 11 zemljama koje su zatražile pretfinansiranje.

Nekoliko država članica, posebno Italija, Mađarska i Francuska, pozajmile su daleko manje nego što je predviđeno, što je dovelo do dodatnih sredstava za drugu rundu.

Po stupanju na dužnost, mađarski premijer Peter Mađar smanjio je zahtev Budimpešte sa 16,4 milijarde evra (18,3 milijarde dolara) na 5,4 milijarde evra (6 milijardi dolara), potvrđujući novu cifru u septembru .

We invite EU countries to take part in the second round of the Security Action for Europe (SAFE). €21.3 billion to boost Defence Readiness and support to Ukraine. More information: https://t.co/F4BMQdRwXX https://t.co/4qjml2Ciey — European Commission (@EU_Commission) October 29, 2026

- Ovi ostaci svakako mogu koristiti nacionalnim odbrambenim industrijama, ali i Ukrajini u trenutnom kontekstu. Možemo uskladiti oba interesa - istakao je Tomas Renje potparol Evropske komisije

Osam zemalja EU, uključujući Nemačku i Holandiju, nije prošle godine apliciralo za SAFE kredite, tvrdeći da mogu same da se zaduže jeftinije nego kroz zajedničke aranžmane o dugu EU.

Čini se verovatnim da će samo nekoliko zemalja članica, poput Irske, Grčke i Poljske, iskoristiti ovu poslednju rundu.

Poljska je trenutno najveći korisnik SAFE kredita, aplicirajući za 43,7 milijardi evra (49 milijardi dolara), što je skoro 30% od ukupnog iznosa iz prve runde, i očekuje se da će ponovo podneti zahtev dok nastavlja da širi svoje odbrambene snage.

(Kijev post)

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