JAKE POLICIJSKE SNAGE NA ULICAMA ITALIJE: Hiljade demonstranata u okviru štrajka sindikata

HILjADE demonstranata okupile su se danas u Firenci, Milanu, Napulju, Torinu i drugim italijanskim gradovima na protestima zbog visokih troškova života i finansiranja industrije naoružanja iz srdstava namenjenih za obrazovanje i zdravstvo, u okviru nacionalnog štrajka koji su sazvali italijanski sindikati.

Foto: Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

U Firenci je počeo marš u organizaciji sindikata USB, a protestna povorka je krenula u 10 časova sa trga Pjaca Bambini di Beslan, u pravcu trga Pjaca Vitorio Veneto, prolazeći kroz različite ulice glavnog grada Toskane, prenele su agencije.

Za ovaj protestni skup angažovane su značajne bezbednosne snage, a stotine pripadnika policije zadužene su za održavanje javnog reda i bezbednosti duž trase kretanja.



Protesti se odvijaju i u drugim gradovima Toskane, kao što su Livorno, Piza, Sijena i Groseto.

Protestni skup se održava i u Milanu, gde su se hiljade demonstranata, među kojima su sindikalci, radnici, propalestinski aktivisti, studenti i pripadnici različitih kolektiva, okupile ispred Glavne železničke stanice.

Oni protestuju protiv visokih troškova života i vladinih politika koje, prema rečima učesnika, preusmeravaju sredstva iz škola i zdravstva u finansiranje ponovnog naoružavanja.

Prema procenama, na skupovima učestvuje oko 10.000 ljudi, a organizatori izražavaju zajedničku nadu da će demonstracije proteći u potpunosti bez nasilja, prenela je italijanska agencija.

Foto: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

U Napulju, marš koji je započeo na trgu Pjaca Mančini stigao je u blizinu Glavne železničke stanice, koju su snage reda blokirale.

Nakon pregovora dveju strana, policija je dozvolila delegaciji demonstranata ulazak u stanicu.

Okupljene uglavnom čine pripadnici društvenih centara i učenici i studenti, koji protestuju protiv niskih plata, ponovnog naoružavanja, kao i rasta troškova života, ali i ratova u Ukrajini i Gazi.

Tokom studentskog marša u Torinu, čiji učesnici treba da se pridruže radnicima koji učestvuju u nacionalnom generalnom štrajku, grupa od nekoliko hiljada ljudi, koju su činili studenti, srednjoškolci i nezavisni aktivisti, odvojila se od glavne kolone i nastavila zasebnom trasom.

Na čelu ove grupe, demonstranti nose transparente sa natpisima: „Svaki kampus biće barikada. Nećemo plaćati rat“ i „Protiv rata i visokih troškova života - zaustavimo Italiju“.

Na protestima učestvuje više od hiljadu studenata i srednjoškolaca, koji nose zastave grupa kao što su „Promena kursa“, „Studentska opoziciona alternativa“ (OSA) i drugih udruženja.

(RT Balakan)

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