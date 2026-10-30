OD RIMA DO PALERMA: Haos na ulicama širom Italije, demonstranti besni (FOTO)
U RIMU, Firenci, Milanu, Napulju, Torinu, Đenovi, Palermu i drugim italijanskim gradovima, organizovani su protesti zbog visokih troškova života i finansiranja industrije naoružanja iz sredstava namenjenih za obrazovanje i zdravstvo, u okviru nacionalnog štrajka koji su sazvali italijanski sindikati.
Za ovaj protestni skup angažovane su značajne bezbednosne snage, a stotine pripadnika policije zadužene su za održavanje javnog reda i bezbednosti duž trase kretanja.
Demonstranti u Rimu tvrde da ih ima 100.000 i najavili su da će kampovati u okolini Koloseuma naredna tri dana.
- Kampovaćemo do održavanja naredne sednice skupštine - rekli su demonstranti na čelu marša koji se kreće kroz ulicu Via Goito.
Demonstranti uzvikuju slogane poput "Položite oružje, povećajte plate" i "Imamo dva meseca da se borimo protiv visokih troškova i budžeta".
U Firenci je počeo marš u organizaciji sindikata USB, a protestna povorka je krenula u 10 časova sa trga Pjaca Bambini di Beslan, u pravcu trga Pjaca Vitorio Veneto, prolazeći kroz različite ulice glavnog grada Toskane, prenose mediji.
Protestni skup se održava i u Milanu, gde su se hiljade demonstranata, među kojima su: sindikalci, radnici, propalestinski aktivisti, studenti i pripadnici različitih kolektiva, okupile ispred Glavne železničke stanice.
Oni protestuju protiv visokih troškova života i vladinih politika koje, prema rečima učesnika, preusmeravaju sredstva iz škola i zdravstva u finansiranje ponovnog naoružavanja.
Prema procenama, na skupovima učestvuje oko 10.000 ljudi, a organizatori izražavaju zajedničku nadu da će demonstracije proteći u potpunosti bez nasilja, prenela je italijanska agencija.
U Napulju, marš koji je započeo na trgu Pjaca Mančini stigao je u blizinu Glavne železničke stanice, koju su snage reda blokirale.
Nakon pregovora dveju strana, policija je dozvolila delegaciji demonstranata ulazak u stanicu.
Okupljene uglavnom čine pripadnici društvenih centara i učenici i studenti, koji protestuju protiv niskih plata, ponovnog naoružavanja, kao i rasta troškova života, ali i ratova u Ukrajini i Gazi.
Tokom studentskog marša u Torinu, čiji učesnici treba da se pridruže radnicima koji učestvuju u nacionalnom generalnom štrajku, grupa od nekoliko hiljada ljudi, koju su činili studenti, srednjoškolci i nezavisni aktivisti, odvojila se od glavne kolone i nastavila zasebnom trasom.
Na čelu ove grupe, demonstranti nose transparente na kojima piše "Svaki kampus biće barikada. Nećemo plaćati rat" i "Protiv rata i visokih troškova života - zaustavimo Italiju".
Na protestima učestvuje više od hiljadu studenata i srednjoškolaca, koji nose zastave grupa kao što su "Promena kursa" (Cambiare Rotta), "Studentska opoziciona alternativa" (OSA) i drugih udruženja.
Između 4.000 i 5.000 demonstranata, među kojima su lučki radnici i studenti, okupili su se na trajektnom terminalu u Đenovi, odakle su započeli protestni marš kroz lučku zonu.
Demonstranti uzvikuju parole protiv premijerke Đorđe Meloni i italijanskog evroposlanika Roberta Vanaćija.
U Palermu je u toku velika protestna šetnja, a kolona se kreće od trga Pjaca Politeama ka ulici Via Kavur.
ADN Kronos prenosi da se čuju uzvici poput "Hiljade nas je na ulicama, vraćamo svoje gradove" i "Organizujmo se i zaustavimo sve".
Pored toga, demonstranti pevaju pesmu "Bela ćao" i uzvikuju "Svi smo antifašisti".
Demonstranti su uglavnom studenti, zanatlije, penzioneri i drugi građani.
(Kurir)
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