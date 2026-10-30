Svet

OD RIMA DO PALERMA: Haos na ulicama širom Italije, demonstranti besni (FOTO)

Jelena Ždralić

30. 10. 2026. u 17:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U RIMU, Firenci, Milanu, Napulju, Torinu, Đenovi, Palermu i drugim italijanskim gradovima, organizovani su protesti zbog visokih troškova života i finansiranja industrije naoružanja iz sredstava namenjenih za obrazovanje i zdravstvo, u okviru nacionalnog štrajka koji su sazvali italijanski sindikati.

ОД РИМА ДО ПАЛЕРМА: Хаос на улицама широм Италије, демонстранти бесни (ФОТО)

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Za ovaj protestni skup angažovane su značajne bezbednosne snage, a stotine pripadnika policije zadužene su za održavanje javnog reda i bezbednosti duž trase kretanja.

Demonstranti u Rimu tvrde da ih ima 100.000 i najavili su da će kampovati u okolini Koloseuma naredna tri dana.

- Kampovaćemo do održavanja naredne sednice skupštine - rekli su demonstranti na čelu marša koji se kreće kroz ulicu Via Goito.

Demonstranti uzvikuju slogane poput "Položite oružje, povećajte plate" i "Imamo dva meseca da se borimo protiv visokih troškova i budžeta".

U Firenci je počeo marš u organizaciji sindikata USB, a protestna povorka je krenula u 10 časova sa trga Pjaca Bambini di Beslan, u pravcu trga Pjaca Vitorio Veneto, prolazeći kroz različite ulice glavnog grada Toskane, prenose mediji.

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Protestni skup se održava i u Milanu, gde su se hiljade demonstranata, među kojima su: sindikalci, radnici, propalestinski aktivisti, studenti i pripadnici različitih kolektiva, okupile ispred Glavne železničke stanice.

Oni protestuju protiv visokih troškova života i vladinih politika koje, prema rečima učesnika, preusmeravaju sredstva iz škola i zdravstva u finansiranje ponovnog naoružavanja.

Prema procenama, na skupovima učestvuje oko 10.000 ljudi, a organizatori izražavaju zajedničku nadu da će demonstracije proteći u potpunosti bez nasilja, prenela je italijanska agencija.

U Napulju, marš koji je započeo na trgu Pjaca Mančini stigao je u blizinu Glavne železničke stanice, koju su snage reda blokirale.

Nakon pregovora dveju strana, policija je dozvolila delegaciji demonstranata ulazak u stanicu.

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Okupljene uglavnom čine pripadnici društvenih centara i učenici i studenti, koji protestuju protiv niskih plata, ponovnog naoružavanja, kao i rasta troškova života, ali i ratova u Ukrajini i Gazi.

Tokom studentskog marša u Torinu, čiji učesnici treba da se pridruže radnicima koji učestvuju u nacionalnom generalnom štrajku, grupa od nekoliko hiljada ljudi, koju su činili studenti, srednjoškolci i nezavisni aktivisti, odvojila se od glavne kolone i nastavila zasebnom trasom.

Na čelu ove grupe, demonstranti nose transparente na kojima piše "Svaki kampus biće barikada. Nećemo plaćati rat" i "Protiv rata i visokih troškova života - zaustavimo Italiju".

Na protestima učestvuje više od hiljadu studenata i srednjoškolaca, koji nose zastave grupa kao što su "Promena kursa" (Cambiare Rotta), "Studentska opoziciona alternativa" (OSA) i drugih udruženja.

Između 4.000 i 5.000 demonstranata, među kojima su lučki radnici i studenti, okupili su se na trajektnom terminalu u Đenovi, odakle su započeli protestni marš kroz lučku zonu.

Demonstranti uzvikuju parole protiv premijerke Đorđe Meloni i italijanskog evroposlanika Roberta Vanaćija.

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

U Palermu je u toku velika protestna šetnja, a kolona se kreće od trga Pjaca Politeama ka ulici Via Kavur.

ADN Kronos prenosi da se čuju uzvici poput "Hiljade nas je na ulicama, vraćamo svoje gradove" i "Organizujmo se i zaustavimo sve".

Pored toga, demonstranti pevaju pesmu "Bela ćao" i uzvikuju "Svi smo antifašisti".

Demonstranti su uglavnom studenti, zanatlije, penzioneri i drugi građani.

(Kurir)

BONUS VIDEO: 

Ovako sada izgledaju roditelji Danke Ilić

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN ŠTEDNJE: Kako pametnim navikama čuvamo i novčanik i planetu

SVETSKI DAN ŠTEDNjE: Kako pametnim navikama čuvamo i novčanik i planetu