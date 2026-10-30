PUTIN O UN: Potrebna reforma, ali ona funkcioniše

UJEDINjENA nacijama je potrebna reforma, ali one ostaju univerzalna platforma za koordiniranje stavova.

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Ovo je izjavio šef države Vladimir Putin nakon samita Rusija-Afrika.

„Čovečanstvo nema drugu organizaciju poput ove. Da, možda ne funkcioniše onako kako bismo želeli, ali i dalje postoji i radi. To je platforma gde se stavovi koordinišu“, naglasio je.

Ranije je ruski lider izjavio da Rusija podržava pravedniju zastupljenost Afrike u Savetu bezbednosti UN.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.