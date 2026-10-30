Pomerena utakmica Partizana u Evroligi! Evo i protiv koga!
Poznato kada crno-beli gostuju italijanskom gigantu.
Košarkaši Partizana će u utakmicu protiv Virtusa odigrati dan ranije, nego što je prvobitno bilo planirano.
Crno-beli će gostovati u Bolonji u okviru 15. kola Evrolige, a došlo je do promene termina iste utakmice.
Naime, prvobitno je planirano da meč bude odigran u petak (4. decembra) od 20.30 časova. Međutim, prema novo objavljenom rasporedu, utakmica će se održati u dan ranije, 3. decembra, sa početkom od 21.00.
Susret će se igrati u dvorani Paladozi u Bolonji. Virtus je saopštio da će sve informacije o prodaji ulaznica za ovaj duel biti objavljene u narednim nedeljama.
Crno-beli iz Beograda i Italije trenutno imaju skor 4-4. Partizan večeras igra protiv Žalgirisa (19.00), dok će Virtus sat ipo kasnije dočekati Bešiktaš (20.
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