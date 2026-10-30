VOJNIK sa pozivnim znakom „Timoha”, objasnio je razliku između verzija ukrajinskih teških dronova tipa „Baba Jaga” – onih na benzinski pogon i onih na električni pogon.

MOD Rusije

Dopisnik „Zvezda njuza” (Zvezdanews), Igor Lapik, nalazi se u zoni specijalne vojne operacije. Ovog puta razgovarao je sa snajperistima koji deluju u Dnjepropetrovskoj oblasti. Jedan od njih, vojnik sa pozivnim znakom „Timoha”, objasnio je razliku između verzija ukrajinskih teških dronova tipa „Baba Jaga” – onih na benzinski pogon i onih na električni pogon.

„Ispostavlja se da se dron na električni pogon uopšte ne čuje dok se ne približi i ne zaustavi u vazduhu”, primetio je Timoha.

Dodao je da se već navikao na teške električne dronove i da se uspešno bori protiv njih. Timoha je naveo da je čuo kako se, ukoliko je takav dron opremljen „Starlink” antenom, njime može upravljati sa udaljenosti od stotina, pa čak i hiljada kilometara – čak i iz Kanade.

Napomenuto je da je jedan od glavnih zadataka ruskih snajperista danas postala borba protiv teških neprijateljskih dronova. Oni koriste oklopno-probojnu municiju kako bi pouzdano pogodili velike bespilotne letelice, čak i u slučajevima kada neprijatelj pokušava da zaštiti njihove ključne komponente oklopom.

Zamenik komandira snajperskog voda, sa pozivnim znakom „Isa”, napomenuo je da neprijatelj u tu svrhu ponekad koristi ploče od titanijuma. Međutim, oklopno-probojni metak kalibra 7,62 mm obično je dovoljan da uništi takav cilj nakon nekoliko pogodaka.

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.