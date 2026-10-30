EKSPLOZIJA U ŠPANSKOJ FABRICI MUNICIJE ZA UKRAJINU: Tri osobe povređene, uzrok incidenta se utvrđuje
U FABRICI za proizvodnju municije u predgrađu španske Granade, koja proizvodi vojnu opremu namenjenu Ukrajini, dogodila se eksplozija u kojoj su tri osobe lakše povređene, prenose španski mediji.
Prema preliminarnim informacijama, nema teže povređenih. Eksplozija se dogodila u petak, 30. oktobra, oko devet časova po lokalnom vremenu, u fabrici u oblasti El Farge, na periferiji Granade.
Na mesto incidenta upućeni su pripadnici Nacionalne policije, vatrogasci i stručnjaci za deaktiviranje eksplozivnih sredstava.
Kako navode španski mediji, jedna od glavnih delatnosti kompanije jeste proizvodnja municije različitih kalibara, kao i komponenti za rakete koje se isporučuju Ukrajini.
- Posle nekoliko godina neizvesnosti, tokom kojih se čak razmatrala mogućnost zatvaranja fabrike, kompanija sada prolazi kroz period intenzivnog proširenja proizvodnje - pišu španski mediji.
Uzrok eksplozije za sada nije saopšten.
(Sputnjik)
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