EKSPLOZIJA U ŠPANSKOJ FABRICI MUNICIJE ZA UKRAJINU: Tri osobe povređene, uzrok incidenta se utvrđuje

U FABRICI za proizvodnju municije u predgrađu španske Granade, koja proizvodi vojnu opremu namenjenu Ukrajini, dogodila se eksplozija u kojoj su tri osobe lakše povređene, prenose španski mediji.

Foto: printskrin/156th Maksym Kryvonis Anti-Aircraft Missile Regiment

Prema preliminarnim informacijama, nema teže povređenih. Eksplozija se dogodila u petak, 30. oktobra, oko devet časova po lokalnom vremenu, u fabrici u oblasti El Farge, na periferiji Granade.

Na mesto incidenta upućeni su pripadnici Nacionalne policije, vatrogasci i stručnjaci za deaktiviranje eksplozivnih sredstava.

Kako navode španski mediji, jedna od glavnih delatnosti kompanije jeste proizvodnja municije različitih kalibara, kao i komponenti za rakete koje se isporučuju Ukrajini.

- Posle nekoliko godina neizvesnosti, tokom kojih se čak razmatrala mogućnost zatvaranja fabrike, kompanija sada prolazi kroz period intenzivnog proširenja proizvodnje - pišu španski mediji.

Uzrok eksplozije za sada nije saopšten.

(Sputnjik)

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