NIŠ JURI ČETVRTU POBEDU U NIZU! Kapiten pozvao navijače da budu šesti igrač

Ovog vikenda na programu je 5. kolo Košarkaške lige Srbije, a Niš pred svojim navijačima dočekuje Mladost iz Zemuna. Oba tima u dobrom raspoloženju ulaze u duel, s obzirom na to da su vezala po tri pobede.

FOTO: KK Niš

Zemunci su nakon tesnog poraza od Vojvodine na startu prvenstva nanizali tri trijumfa u KLS. Nišlije su, sa druge strane, između pobede u Lazarevcu protiv Kolubare (76:74) i predstojećeg duela odigrale i utakmicu drugog stepena Kupa Srbije, u kojoj su u Boru savladale istoimeni tim iz Prve srpske lige rezultatom 95:82.

Trener Niša Milan Josić svestan je kvaliteta narednog protivnika, ali se nada da će njegova ekipa uspeti da nastavi pobednički niz.

- Prvi put u ovoj sezoni morali smo da promenimo ciklus treninga zbog kup utakmice. Nadamo se da nam to neće poremetiti ritam pripreme za meč sa Mladošću. Tim iz Zemuna je veoma kvalitetan i, za razliku od nas, ima mnogo iskustva igranja u Košarkaškoj ligi Srbije. Pripremu utakmice otežava i činjenica da smo imali problema sa povredama, ali intenzivno radimo na tome da do subote svi budu spremni – rekao je Josić.

U odsustvu Svetozara Stamenkovića, kome povreda leđa i dalje ne dozvoljava da se vrati treninzima, kapitensku traku Nišlija nosi Aleksa Stevanović. On je zbog povrede propustio prva dva meča, u kojima je Niš poražen, ali se njegov povratak pokazao kao veliki dobitak za ekipu.

Otkako je Stevanović ponovo u sastavu, Niš ne zna za poraz. Kapiten veruje da tim može da nastavi u istom ritmu, ali ističe da će podrška sa tribina biti veoma važna.

- Posle tri uzastopne pobede, dve u KLS i jedne u Kupu, u zaista dobrom raspoloženju i atmosferi dočekujemo ekipu Mladosti iz Zemuna. Verujem da je isti slučaj i sa njima, jer i oni dolaze nakon tri uzastopna trijumfa u Košarkaškoj ligi Srbije. Nema sumnje da nas očekuje kvalitetna utakmica i dobar, motivisan protivnik, ali verujem da ćemo na pravi način odgovoriti ovom izazovu. Pozivam nišku publiku da dođe, podrži nas i bude naš šesti igrač na terenu – poručio je Stevanović.

Niš tako ima priliku da pred domaćom publikom nastavi pobedničku seriju i potvrdi dobru formu na početku sezone.

Utakmica između Niša i Mladosti iz Zemuna igra se u subotu, u hali „Dušan Radović“, sa početkom u 18.30 časova.

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