JEDNOM RUKOM NUDI PREGOVORE, DRUGOM SPREMA RAKETE: Tramp razmatra novi napad na Iran
KOMANDANT američkih snaga na Bliskom istoku, admiral Bred Kuper, sastao se u četvrtak sa predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući kako bi predstavio vojne opcije za moguće nove napade na Iran.
Sastanak se održao u vreme kada Vašington razmatra nastavak velikih vojnih operacija nakon kongresnih izbora 3. novembra, objavio je Vol strit žurnal. Američki Aksios je potom otkrio nove detalje sastanka.
Prema rečima dva američka zvaničnika, Tramp je lično zatražio od komandanta Centralne komande SAD (CENTCOM) da proceni efikasnost pomorske blokade Irana, dok su razgovori obuhvatali i obezbeđivanje prolaza tankera za naftu kroz Ormuski moreuz i ekonomski pritisak na Teheran.
Sastanak se održao nakon što su Sjedinjene Države upozorile nekoliko arapskih zemalja u Persijskom zalivu da se pripreme za moguće nove napade SAD nakon 3. novembra, kao i za iransku odmazdu.
Tramp još nije doneo konačnu odluku o nastavku velikih vojnih operacija.
Tramp je želeo lično da čuje da li blokada Irana funkcioniše
Aksios izveštava da je Tramp želeo da direktno od Kupera sazna da li pomorska blokada SAD postiže očekivane rezultate.
Admiral je takođe obavestio predsednika o operaciji kojom američka vojska dozvoljava tankerima za naftu da prođu kroz Ormuski moreuz do svetskih energetskih tržišta.
Kuper je takođe predstavio rezultate kampanje ekonomskog pritiska koju američka vojska sprovodi u saradnji sa Ministarstvom finansija. Sastanku su prisustvovali i ministar odbrane Pit Hegset, ministar finansija Skot Besent, predsednik Združenog generalštaba general Den Kejn, potpredsednik Dž. D. Vens, ministar energetike Kris Rajt, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i šefica kabineta Bele kuće Suzi Vajls.
Bela kuća i Centralna komandna grupa odbili su da komentarišu sastanak.
Volstrit žurnal ističe da je Kuperova lična poseta Beloj kući neuobičajena jer regionalni vojni komandanti retko direktno izveštavaju predsednika o operativnim sposobnostima.
Američko vojno rukovodstvo je tako predstavilo Trampu opcije pre odluke o mogućem nastavku rata.
Vašington istovremeno priprema nove operacije i pokušava da postigne dogovor
Prema pisanju Aksiosa, Trampova administracija trenutno funkcioniše na dva koloseka. S jedne strane, pokušava da postigne sporazum sa Iranom, a s druge strane, održava vojnu spremnost za nastavak velikih borbenih operacija nakon američkih izbora.
Tramp je zauzeo sličan pristup i pre prethodnih američkih operacija protiv Irana, uključujući napade na iranska nuklearna postrojenja u junu 2025. i početak američko-izraelskog rata u februaru ove godine.
Aksios je ranije izvestio da američki i izraelski zvaničnici razmatraju mogućnost nove kampanje velikih razmera protiv iranskih vojnih i nuklearnih ciljeva ako diplomatski pregovori ne uspeju.
Izraelski načelnik Generalštaba Ejal Zamir razgovarao je sa Kuperom o mogućim operacijama početkom ove nedelje, prema izvorima upoznatim sa američko-izraelskim pripremama.
Iako se vojna spremnost povećava, trenutno nema potvrde da je Tramp odobrio nove napade ili da je određen datum za njihov početak.
Katar pokušava da spreči još jedan rat nakon izbora
Istovremeno, grupa regionalnih posrednika predvođena Katarom pokušava da postigne sporazum koji bi sprečio nastavak velikih vojnih operacija SAD.
- Posredovanje je u veoma osetljivoj fazi - rekao je za Aksios regionalni izvor upoznat sa pregovorima. Prema američkom portalu, katarski posrednici su nedavno preneli pismo američkog potpredsednika Dž. D. Vensa iranskom zvaničniku Mohsenu Rezaeiju, sekretaru Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost.
U pismu je Vens predložio ponovno pokretanje pregovora, naglašavajući da bi oni morali da uključe i iranski nuklearni program.
Tramp je, međutim, javno izjavio da se Vensovo obraćanje Iranu odnosilo na pomoć u snabdevanju lekovima. Aksios donosi još jedan novi detalj.
U sredu su Tramp i Vens razgovarali o mogućnosti slanja humanitarne pomoći Iranu, uključujući hranu i lekove, kao gest dobre volje koji bi otvorio prostor za diplomatski napredak.
Prema izvoru upoznatom sa razgovorima, predsednik je kasnije tokom dana javno podržao takvu mogućnost.
Američki ambasador: Veoma smo blizu sporazuma
Dok su se u Beloj kući razmatrale vojne opcije, američki ambasador u Turskoj Tom Barak predstavio je mnogo optimističniju procenu diplomatskih izgleda.
Barak je u četvrtak za CNN rekao da su Sjedinjene Države i Iran veoma blizu dogovora o smirivanju tenzija.
- Mislim da smo veoma blizu da konačno dođemo do tačke u kojoj možemo reći: Hajde da samo napravimo pauzu - rekao je Barak.
Naglasio je da ne očekuje da će se odmah postići sveobuhvatni sporazum, već privremeni sporazum koji bi smanjio tenzije.
- Nećemo odmah imati sveobuhvatno rešenje, ali možemo omogućiti regionu da pronađe svoj tempo - rekao je.
Njegove izjave dolaze u vreme kada američka administracija istovremeno upozorava na mogućnost novih napada i pokušava da obnovi pregovore sa Teheranom preko regionalnih posrednika.
Iran postavlja uslove za nastavak pregovora
Iranski zvaničnici su u četvrtak ponovili da očekuju konkretne američke ustupke pre nego što nastave razgovore o nuklearnom programu.
Među njihovim zahtevima su ukidanje američke pomorske blokade, oslobađanje zamrznute iranske imovine i obnavljanje izvoza iranske nafte.
Vašington, s druge strane, insistira da pregovori obuhvate iranski nuklearni program, koji ostaje jedno od glavnih spornih pitanja.
Poslednji sastanak Kupera sa Trampom pokazuje da američki predsednik lično procenjuje dosadašnje rezultate vojnog i ekonomskog pritiska na Iran.
Istovremeno, njegova administracija razmatra nove vojne opcije i, preko posrednika, pokušava da postigne diplomatski sporazum.
Još nije poznato da li će razgovori dati rezultate pre američkih izbora 3. novembra, nakon kojih Vašington razmatra mogućnost obnavljanja velikih borbenih operacija.
(Indeks.hr)
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