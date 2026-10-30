Ekonomija

VAŽNA VEST ZA GRAĐANE SRBIJE: OFAK produžio licencu NIS-U

V.N.

30. 10. 2026. u 17:46

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Američki OFAK produžio je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 11. decembra 2026. godine.

ВАЖНА ВЕСТ ЗА ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ: ОФАК продужио лиценцу НИС-У

Foto: Promo

Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) produžila je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 11. decembra, saznaje Tanjug.

Prethodna licenca važila je do danas, 30. oktobra.

Licenca za pregovore mađarske naftne kompanije MOL sa Gaspromnjeftom iz Rusije o preuzimanju NIS-a takođe ističe danas, kao i licenca OFAK-a kojom se Jadranskom naftovodu (JANAF) dozvoljava da transportuje sirovu naftu do NIS-a.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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