PRAZNA MESTA SVE GOVORE: Si Đinping sproveo rekordne čistke u vrhu partije

KOMUNISTIČKA partija Kine isključila je rekordan broj zvaničnika na kraju važnog političkog skupa, a razmere čistki koje je sproveo Si Đinping ilustruje neuobičajeno veliki broj praznih stolica u sali, prenose britanski mediji.

Credit: Li Xiang / Xinhua News / Profimedia

Na petom plenumu, godišnjem sastanku visokih zvaničnika, ove nedelje je isključeno 33 člana, što je najveći broj do sada.

Samo 279 od 376 punopravnih i rezervnih članova Centralnog komiteta, imenovanih 2022. godine, učestvovalo je u radu plenuma.

To znači da je više od četvrtine članstva bilo odsutno, pri čemu su mnogi uklonjeni tokom čistki.

Ovo predstavlja najveći broj odsutnih članova na jednom plenumu u savremenoj kineskoj istoriji.

Potvrđeno je isključenje Džang Jusje, nekadašnjeg drugog čoveka u vojnoj hijerarhiji, i Ma Singruija, bivšeg partijskog sekretara za Sinđang.

Razlozi za ostala odsustva nisu zvanično razjašnjeni.

- Veliki broj odsutnih ukazuje na to da je plenum bio usmeren na Sijevu viziju stroge unutarpartijske discipline - objavio je na platformi X Nil Tomas, viši saradnik u institutu "Azija sosajeti".

The CCP Central Committee's Fifth Plenum just revealed even more purges than we predicted We expected attendance of ~161 members and ~130 alternates, or 77.4% of the original 205 + 171 Actual attendance was 162 members and 117 alternates, or 74.2% A new post-Mao low 1/ https://t.co/xuD3GUCoKF — Neil Thomas 牛犇 (@neilthomas123) October 29, 2026

Upravljanje partijom bilo je glavna tema plenuma.

Od dolaska na vlast 2012. godine, Si se usredsredio na iskorenjivanje korupcije unutar partije.

Ta kampanja se poslednjih godina intenzivirala i proširila na najviše nivoe partije i vojske, što pokreće pitanje da li ona služi kao sredstvo za uklanjanje političkih rivala i kažnjavanje nelojalnosti.

Čini se da je Si sve nezadovoljniji stanjem discipline unutar Partije, koja drži apsolutnu vlast nad kineskom državom i društvom.

Ranije ove godine izjavio je da Partija mora da ukloni "bolesna stabla" i da je borba protiv korupcije "putovanje koje se nikada ne završava".

Niz čistki značajno je smanjio broj članova Centralne vojne komisije, koja broji sedam članova i predstavlja vodeće telo Narodnooslobodilačke armije Kine.

U Komisiji su preostala samo dva člana: Si i Džang Šengmin, glavni vojni istražitelj zadužen za borbu protiv korupcije.

Džang je ove nedelje unapređen u člana Politbiroa, najvišeg upravljačkog tela Komunističke partije.

Time je postao jedini predstavnik vojske u tom najvišem telu.

Plenum je takođe poslužio kao priprema za 21. kongres partije, koji se održava svakih pet godina, a očekuje se u drugoj polovini 2027. godine.

Analitičari predviđaju da će Si na tom kongresu obezbediti četvrti mandat na čelu partije.

Time bi postao lider komunističke Kine sa najdužim stažom još od vremena Mao Cedunga.

Na kongresu koji se održava sledeće godine biće obnovljen sastav Centralnog komiteta i Politbiroa.

Međutim, mnogi analitičari smatraju da su čistke bile toliko opsežne da je preostalo malo pogodnih kandidata za unapređenje.

(Index.HR)

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