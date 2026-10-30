OSTAVKA U VRHU TZV. KOSOVSKE POLICIJE: Hodža napušta funkciju
DIREKTOR tzv. kosovske policije Gazmend Hodža podneo je ostavku, saopšteno je iz kabineta premijera privremenih institucija Aljbina Kurtija.
Na predlog ministra unutrašnjih poslova privremenih institucija Dželjala Svečlje, Kurti je imenovao Fehmija Hotija za vršioca dužnosti generalnog direktora tzv. kosovske policije.
U saopštenju nisu navedeni razlozi za Hodžinu ostavku, a ostavka dolazi pet dana nakon što je u Vitomirici ubijena 49-godišnja Arljinda Zekaj, što je izazvalo oštre kritike na račun privremenih institucija i proteste, jer je ona pre smrti tražila zaštitu i upozorila na opasnost koja joj preti.
U četvrtak je suspendovano 11 pripadnika tzv. kosovske poliije zbog postupanja u tom slučaju, uključujući vršioca dužnosti regionalnog direktora u Peći, šefa regionalnih istraga i komandanta policijske stanice.
Glavna tužiteljka u Peći i tužiteljka u slučaju Zekaj takođe su suspendovane.
U Prištini je proteklih dana održano više protesta zbog ubistva Arljinde Zekaj.
Ona je ubijena sekirom u nedelju uveče u Vitomirici kod Peći.
Osumnjičeni za ubistvo, njen bivši dever, uhapšen je u utorak veče, a ranije je uhapšen i njen bivši suprug. Zekaj je, tri dana pre nego što je ubijena, u pismu upućenom tužilaštvu u Peći upozorila na opasnost sa kojom se suočava.
(Tanjug)
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