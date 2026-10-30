OSTAVKA U VRHU TZV. KOSOVSKE POLICIJE: Hodža napušta funkciju

DIREKTOR tzv. kosovske policije Gazmend Hodža podneo je ostavku, saopšteno je iz kabineta premijera privremenih institucija Aljbina Kurtija.

Tanjug/AP/Laura Hasani

Na predlog ministra unutrašnjih poslova privremenih institucija Dželjala Svečlje, Kurti je imenovao Fehmija Hotija za vršioca dužnosti generalnog direktora tzv. kosovske policije.

U saopštenju nisu navedeni razlozi za Hodžinu ostavku, a ostavka dolazi pet dana nakon što je u Vitomirici ubijena 49-godišnja Arljinda Zekaj, što je izazvalo oštre kritike na račun privremenih institucija i proteste, jer je ona pre smrti tražila zaštitu i upozorila na opasnost koja joj preti.

U četvrtak je suspendovano 11 pripadnika tzv. kosovske poliije zbog postupanja u tom slučaju, uključujući vršioca dužnosti regionalnog direktora u Peći, šefa regionalnih istraga i komandanta policijske stanice.

Glavna tužiteljka u Peći i tužiteljka u slučaju Zekaj takođe su suspendovane.

U Prištini je proteklih dana održano više protesta zbog ubistva Arljinde Zekaj.

Ona je ubijena sekirom u nedelju uveče u Vitomirici kod Peći.

Osumnjičeni za ubistvo, njen bivši dever, uhapšen je u utorak veče, a ranije je uhapšen i njen bivši suprug. Zekaj je, tri dana pre nego što je ubijena, u pismu upućenom tužilaštvu u Peći upozorila na opasnost sa kojom se suočava.

(Tanjug)