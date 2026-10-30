KIM DŽONG UN ŽELI "APSOLUTNU NADMOĆ": Jasna poruka lidera Severne Koreje
SEVERNO KOREJSKI lider Kim Džong Un pozvao je danas svoju zemlju da obezbedi "apsolutnu nadmoć" u tehnologiji dronova, tokom obraćanja na izložbi bespilotnih letelica i demonstraciji naoružanja.
Nakon izložbe usledila je demonstracija vatrene moći, izvestila je državna novinska agencija KCNA.
U njoj su učestvovali taktički samoubilački dronovi, taktičke krstareće rakete, višenamenski dronovi, kao i bataljon višecevnih bacača raketa kalibra 600 milimetara.
Severna Koreja je ranije danas ispalila oko desetak balističkih raketa kratkog dometa u pravcu Istočnog mora, saopštila je južnokorejska vojska, a preneo Jonhap.
Rakete su lansirane iz oblasti Vonsan, na istočnoj obali Severne Koreje, a preletele su udaljenost od oko 250 kilometara.
Lansiranje je izvedeno tokom posete nemačkog kancelara Fridriha Merca Južnoj Koreji, nakon čega je Berlin osudio taj čin.
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