Svet

KIM DŽONG UN ŽELI "APSOLUTNU NADMOĆ": Jasna poruka lidera Severne Koreje

Танјуг

30. 10. 2026. u 07:27

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SEVERNO KOREJSKI lider Kim Džong Un pozvao je danas svoju zemlju da obezbedi "apsolutnu nadmoć" u tehnologiji dronova, tokom obraćanja na izložbi bespilotnih letelica i demonstraciji naoružanja.

КИМ ЏОНГ УН ЖЕЛИ АПСОЛУТНУ НАДМОЋ: Јасна порука лидера Северне Кореје

Foto: Tanjug/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Nakon izložbe usledila je demonstracija vatrene moći, izvestila je državna novinska agencija KCNA.

U njoj su učestvovali taktički samoubilački dronovi, taktičke krstareće rakete, višenamenski dronovi, kao i bataljon višecevnih bacača raketa kalibra 600 milimetara.

Severna Koreja je ranije danas ispalila oko desetak balističkih raketa kratkog dometa u pravcu Istočnog mora, saopštila je južnokorejska vojska, a preneo Jonhap.

Foto: TanjugKorean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Rakete su lansirane iz oblasti Vonsan, na istočnoj obali Severne Koreje, a preletele su udaljenost od oko 250 kilometara.

Lansiranje je izvedeno tokom posete nemačkog kancelara Fridriha Merca Južnoj Koreji, nakon čega je Berlin osudio taj čin.

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