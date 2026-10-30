De Zerbi podelio dobre vesti: Medison i Udogi spremni za gradski derbi sa "orlovima"
TOTENHEM jači za sjajni dvojac protiv Kristal palasa kojeg dočekuje u subotu od 18.30 u malom londonskom derbiju.
Nakon košmarnog starta sezone, stvari polako staju na svoje mesto u Totenhemu koji je poslednjih par nedelja u uzlaznoj putanji.
Nakon ohrabrujućeg remija sa Junajtedom (1:1), usledile su pobede nad Koventrijem (3:1) i Čelsijem (2:0) koje su znatno podigle tim na tabeli i pokazale da je ova ekipa sposobna da se bori za plasman u Evropu i pored veoma slabog starta sezone.
Posebno je bitan bio trijumf nad Čelsijem, tek drugi u ovom veku na "Stamford bridžu" gde je poznato da "pevci" redovno gube, često sa velikom razlikom.
Sjajno su odigrali izabranici Roberta de Zerbija taj susret i pored velikog broja povreda u timu, a sada ih očekuje novi gradski derbi u kojem će biti jači za Medisona i Udogija.
Italijanski stručnjak je na pres konferenciji uoči gradskog derbija sa "orlovima" rekao da povreda koju je Medison doživeo protiv Čelsija nije ozbiljnije prirode i da je spreman za obračun sa Palasom, a uz to je dodao da će na raspolaganju biti sjajni, ali često povređivani, levi bek Destini Udogi.
Van stroja su i dalje Bergval, Adarabiojo, Simons, Mudrik i Savinjo, a od prvog minuta bi mogao zaigrati i Pedro Poro koji je protiv "plavaca" iz predostrožnosti započeo sa klupe i odigrao samo poslednjih 25 minuta.
Totenhemu je ovaj meč idealna prilika da upiše treći uzastopni trijumf u prvenstvu i dodatno uhvati priključak za vodećima na tabeli, dok će Palas pokušati da pobegne iz donjeg doma tabele i prekine niz od dva vezana poraza od Brajtona i Njukasla protiv kojih nije postigao nijedan, a primio sedam golova.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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