RUSIJA želi da postigne trajan mir sa Ukrajinom, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, prenose RIA Novosti.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Želimo mir, dugoročan mir za buduće generacije - poručio je on u intervjuu za "En-bi-si".

Portparol Kremlja je naglasio da Moskvi nije potrebno primirje, već potpuno okončanje sukoba.

- Pregovori ne znače prekid vatre. Mi ne želimo prekid vatre. Želimo mir. To ne može da bude samo dogovor, obična pogodba - istakao je Peskov.

Ranije su u Oslu održani razgovori u kojima su učestvovali šef kijevskog režima Vladimir Zelenski, predsednik Finske Aleksandar Stub, premijer Norveške Jonas Gar Stere i specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, Stiven Vitkof.

Narednog dana američki pregovarač otputovao je u Sankt Peterburg, gde ga je primio ruski predsednik Vladimir Putin. Ruski lider obavestio je Vitkofa o spremnosti Moskve da obnovi konsultacije u trilateralnom formatu, uz učešće Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine. Kako se navodi, sastanak bi mogao da bude održan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvoj polovini novembra.

Takođe, Putin je telefonom razgovarao sa finskim predsednikom Stubom i norveškim premijerom Stereom o mirovnom procesu.

Predsednik Rusije je istakao da je postizanje dugoročnog sporazuma moguće samo uz potpuno uvažavanje legitimnih interesa Moskve. Osim toga, ukazao je na konfrontacionu politiku zemalja Evropske unije i NATO-a, koja doprinosi produžavanju borbenih dejstava.

(RT Balkan)

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