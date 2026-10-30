PUTIN POSLAO JEZIVO UPOZORENJE EVROPI: Ako stvari odu predaleko, pobednika neće biti!

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je sinoć da ukoliko dođe do rata između Rusije i Evrope, u njemu neće biti pobednika.

Foto: AI generated/ChatGPT

Putin je rekao novinarima nakon samita Rusija-Afrika da lideri Evropske unije do sada nisu uspeli da ostvare strateški poraz Rusije i da je malo verovatno da će u tome uspeti do 2030. godine, prenosi agencija RIA Novosti.

- Ako stvari odu predaleko, pobednika uopšte neće biti. Neka niko to ne zaboravi - rekao je Putin. Treći samit Rusija-Afrika, kao i ekonomski i humanitarni forum u okviru tog skupa, održani su u Moskvi 28. i 29. oktobra.

(Tanjug)

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