PUTIN POSLAO JEZIVO UPOZORENJE EVROPI: Ako stvari odu predaleko, pobednika neće biti!
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je sinoć da ukoliko dođe do rata između Rusije i Evrope, u njemu neće biti pobednika.
Putin je rekao novinarima nakon samita Rusija-Afrika da lideri Evropske unije do sada nisu uspeli da ostvare strateški poraz Rusije i da je malo verovatno da će u tome uspeti do 2030. godine, prenosi agencija RIA Novosti.
- Ako stvari odu predaleko, pobednika uopšte neće biti. Neka niko to ne zaboravi - rekao je Putin. Treći samit Rusija-Afrika, kao i ekonomski i humanitarni forum u okviru tog skupa, održani su u Moskvi 28. i 29. oktobra.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
RUSI IMAJU JASAN STAV: Od pregovora sa Ukrajinom ne očekuju samo prekid vatre, već i ovo
30. 10. 2026. u 07:44
PESKOV OTKRIO RUSKI PLAN ZA IRAN: Moskva nudi da preuzme uranijum i spreči rat sa Amerikom
29. 10. 2026. u 14:40
ZAPADU PROPAO PLAN VEKA: Rusija preko Istoka i Juga probija sankcionu blokadu
29. 10. 2026. u 13:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)