Svet

BOUZ KOMENTARISAO PUTINOVE REČI: Evropa uvek uči cenu sukoba sa Rusijom na najsuroviji mogući način

Novosti online

30. 10. 2026. u 15:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IRSKI novinar Čej Bouz skrenuo je pažnju na reči ruskog lidera Vladimira Putina da Moskva ne želi rat sa Zapadom, ali je spremna za njega.

БОУЗ КОМЕНТАРИСАО ПУТИНОВЕ РЕЧИ: Европа увек учи цену сукоба са Русијом на најсуровији могући начин

Foto: Printskrin RT

- Evropa uvek uči cenu sukoba sa Rusijom na najsuroviji mogući način - napisao je on na svom nalogu na društvenim mrežama.

Vladimir Putin je juče izjavio da Rusija ne želi rat sa Evropom, ali je pojasnio da je zemlja spremna za to.

Takođe je napomenuo da Rusija dobro pamti lekcije iz Prvog i Drugog svetskog rata.

(alo.rs)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem
Svet

0 0

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem

RUSKI pronalazači osmislili su sistem za odbranu od ukrajinskih dronova koji se montira na vojni šlem ili kacigu, a oružjem bi moglo da se upravlja bez upotrebe ruku – ugrizom za usnik ili glasovnom naredbom. Kako piše nemački Bild, reč je o rešenju opisanom u novom ruskom patentu, ali zasad nema dokaza da je sistem uspešno testiran ili da se koristi u ruskoj vojsci.

29. 10. 2026. u 10:54

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Dok se drugi tuku, Vlahović ispašta! Bešiktaš poludeo zbog tretmana koji Srbin ima u Turskoj!

Dok se drugi tuku, Vlahović ispašta! Bešiktaš "poludeo" zbog tretmana koji Srbin ima u Turskoj!