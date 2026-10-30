BOUZ KOMENTARISAO PUTINOVE REČI: Evropa uvek uči cenu sukoba sa Rusijom na najsuroviji mogući način

IRSKI novinar Čej Bouz skrenuo je pažnju na reči ruskog lidera Vladimira Putina da Moskva ne želi rat sa Zapadom, ali je spremna za njega.

Foto: Printskrin RT

- Evropa uvek uči cenu sukoba sa Rusijom na najsuroviji mogući način - napisao je on na svom nalogu na društvenim mrežama.

Vladimir Putin je juče izjavio da Rusija ne želi rat sa Evropom, ali je pojasnio da je zemlja spremna za to.

Takođe je napomenuo da Rusija dobro pamti lekcije iz Prvog i Drugog svetskog rata.

(alo.rs)

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