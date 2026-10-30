Kakav udarac za Luku Modrića: Hrvat ne može da veruje šta je čuo

Da li je požalio što je ostao u klubu?

AP Photo/Manu Fernandez

Hrvatski fudbaler Luka Modrić ovog leta dobio je uveravanja da predstavlja jedan od najvažnijih delova novog projekta Milana, ali je najnovija izjava vlasnika italijanskog velikana Gerija Kardinalea izazvala veliku pažnju. Američki biznismen nabrojao je čak sedmoricu fudbalera koji su ga najviše impresionirali, ali na tom spisku nije bilo hrvatskog reprezentativca!

Kardinale je u velikom intervjuu za italijansku „Gazetu delo sport“ govorio o aktuelnoj situaciji u Milanu, ambicijama kluba i igračima koji su ostavili poseban utisak na njega.

Kada je upitan da izdvoji fudbalere koji su ga najviše oduševili, vlasnik „rosonera“ nije imao mnogo dileme.

- To je opasno pitanje, jer moram da volim sve svoje momke. Obožavam Pulišića, isto važi za Rabioa, Moreiru, Gilu, koji je zver, zatim Hatčinsona, Ramosa i Majnana, koji je naš vođa. Mogao bih da nabrojim sve svoje igrače – poručio je Kardinale.

Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da među sedam izdvojenih imena nema Luke Modrića. Hrvatski vezista, koji je ušao u petu deceniju života, letos je bio veoma blizu odlaska iz Milana. Nakon završetka Svetskog prvenstva i neizvesnosti oko budućnosti, razmišljao je o novom izazovu, ali je upravo Kardinale odigrao važnu ulogu u njegovom ostanku.

Američki biznismen lično je kontaktirao Modrića i poručio mu da ga vidi kao jednog od temelja projekta koji želi da izgradi na „San Siru“. U razgovore se uključio i trener Ruben Amorim, predstavivši hrvatskom fudbaleru svoju viziju igre.

Modrić je na kraju odlučio da ostane i nastavi karijeru u Milanu, čak i u 41. godini.

Zbog toga je posebno zanimljivo što ga Kardinale nije pomenuo kada je govorio o fudbalerima koji su ga najviše impresionirali. Ipak, izostanak njegovog imena ne predstavlja automatski znak nezadovoljstva, niti je vlasnik Milana uputio bilo kakvu kritiku na račun hrvatskog asa.

Jasno je, međutim, da je ova izjava privukla pažnju italijanske i hrvatske javnosti, posebno zbog svega što se ovog leta događalo oko Modrićevog ostanka u Milanu.

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