Lalatović pred duel sa Dudićem: Ispao sam papak, ali je za svađu potrebno dvoje! NJega kamere nisu snimile...

Biće zanimljivo u Kragujevcu

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Temperatura pred duel Radničkog 1923 i Novog Pazara polako dostiže tačku ključanja, ali šef struke plavo-belih Nenad Lalatović spušta loptu i poručuje da su ratničke sekire sa kolegom Feđom Dudićem odavno zakopane.

Sudar Kragujevčana i Pazaraca oduvek nosi poseban naboj, ali predstojeći okršaj ima i dodatnu težinu zbog relacija dvojice temperamentnih stručnjaka pored aut-linije.

Javnost dobro pamti njihov žestoki okršaj od pre skoro dve godine u Novom Sadu, kada su posle dramatične utakmice sevale varnice koje su zamalo prerasle u fizički obračun.

Podsetimo, tada je na stadionu „Karađorđe“ viđena prava drama na terenu, ali pravi haos nastao je po završetku meča, na putu ka svlačionicama i ispred sale za medije. Pale su teške reči kraj atletske staze, tenzija se prenela u tunel, a kamere su zabeležile Lalatovićevu burnu reakciju dok je pokušavao da se obračuna sa stručnim štabom gostiju i samim Dudićem.

Redari i pripadnici obezbeđenja imali su pune ruke posla da razdvoje ratoborne trenere, a Lalatović je zbog svog ispada i snimka koji je brzo zapalio društvene mreže morao da plati i novčanu kaznu koju mu je izrekao Disciplinski organ FSS.

Danas, sa vremenske distance i uoči novog međusobnog odmerevanja snaga, Nenad Lalatović u potpuno smirenom tonu govori o tom incidentu, ističući da je sve to prošlost.

– Bio je nesporazum, mislim… Došlo je do sukoba, a za sukob je potrebno dvoje. Sigurno ga nisam sam izazvao, samim tim što sam pobedio bez četvorice igrača i što sam bio srećan. Čim sam onako reagovao, sigurno je neko morao nešto da mi kaže. Nije baš Nenad Lalatović iz čista mira napadne čoveka kog je pobedio i da pravi cirkus – otvoreno je počeo Lalatović.

Strateg Novog Pazara ne krije da je tada reagovao nepromišljeno, ali podvlači da je bio isprovociran:

– Ja sam to zaboravio. O Feđi kao treneru imam lepo mišljenje. Ne bih se puno vraćao na to, iza nas je. Bile su „vruće glave“. Malo me je isprovocirao na atletskoj stazi i rekao nešto pred ulazak na konferenciju, a ja sam ispao papak, skočio naivno. Mene su kamere snimile, njega nisu. Platio sam školu, platio sam kaznu za to. Ali, zapamtite, za svađu je potrebno dvoje. Bilo je šta je bilo, Feđi želim puno sreće. Utakmica bi trebalo da prođe u dobrom ambijentu, na tome je fokus – zaključio je Nenad Lalatović.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.