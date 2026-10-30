Igrao sa Mesijem, osvojio Ligu šampiona, sada radi u prodavnici: Bivši as otkrio pravu istinu
Njegove fotografije iz prodavnice izazvale su veliku pažnju javnosti
Nekada je delio svlačionicu sa Lionelom Mesijem, Ćavijem Ernandezom i Andresom Inijestom, osvajao najveće trofeje evropskog fudbala, a danas radi u prodavnici sportske opreme. Priča o bivšem francuskom reprezentativcu Žeremiju Matjeu (43) iznenadila je fudbalsku javnost, ali je njegova ispovest otkrila mnogo dublju i težu stranu života nakon završetka karijere.
Matje je tokom karijere odigrao 91 utakmicu za Barselonu, sa kojom je osvojio dve titule šampiona Španije i Ligu šampiona. Na „Kamp Nou“ stigao je 2014. godine iz Valensije, a posle tri sezone u Kataloniji preselio se u Sporting iz Lisabona, gde je upisao više od 100 nastupa i osvojio tri trofeja.
Ipak, njegov fudbalski put završen je mnogo ranije nego što je očekivao. Teška povreda prednjeg ukrštenog ligamenta, koju je doživeo na treningu u junu 2020. godine, praktično ga je primorala da završi profesionalnu karijeru.
Nakon toga usledio je period sa kojim nije uspevao da se izbori. U aprilu 2025. godine društvene mreže obišle su fotografije nekadašnjeg fudbalera Barselone u uniformi prodavnice sportske opreme „Intersport“, u kojoj je radio u mestu Kabrijes, nedaleko od Eks an Provansa.
Mnogi su tada bili šokirani, a pojedini su odmah počeli da spekulišu da je nekadašnji fudbaler ostao bez novca. Međutim, Matje je sada odlučio da objasni šta se zaista dogodilo.
- Ako radim u „Intersportu“, to je zato što prolazim kroz period koji mi stvara mnogo problema. Mogu samo da kažem da sam usred jednog sudskog procesa. Neću ovo raditi zauvek. To je bio način da ponovo imam društveni život.
Francuz je priznao da se borio sa depresijom i da mu je veoma teško pao nagli prekid karijere.
- Prošao sam kroz depresiju, nema smisla da to poričem. Nedostajali su mi teren, svlačionica i sve ono što sam proživeo. Zbog te povrede nisam imao vremena da se pripremim za život posle fudbala. Mislio sam da ću igrati još dve godine, pa mi je mentalno bilo veoma teško da prihvatim stvarnost. Srećom, supruga je bila uz mene. Više nisam znao šta da radim, bio sam potpuno izgubljen – ispričao je Matje, prenosi „Sport Bible“, pozivajući se na njegov intervju za „So Fut“.
Posebno su ga pogodili komentari ljudi koji su njegov posao u prodavnici povezivali sa navodnim finansijskim problemima.
- To je zaista sitničavo ponašanje. Većina tih ljudi sedi iza ekrana. Ne znaju ništa o mom životu niti o onome kroz šta sam prošao. Vide samo novac, nikada ljudsku stranu priče. Mnogi su pisali da sam bankrotirao. Kada bi me mušterije srele u prodavnici, pitale bi me zašto sam tu, govorile da sam igrao za Barselonu i da bih trebalo da imam bogatstvo. Ali to nije imalo nikakve veze sa novcem – poručio je nekadašnji francuski reprezentativac.
Matje je tako pokazao da posao koji je iznenadio fudbalsku javnost nije bio posledica odustajanja od života koji je nekada imao, već pokušaj da ponovo pronađe svakodnevicu i izađe iz teškog perioda.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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