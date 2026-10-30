Fudbal

Drugima ne valja, ali Africi je dobar: Infantino ima podršku crnog kontinenta

Танјуг

30. 10. 2026. u 15:18

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Predsednik Afričke fudbalske konfederacije (CAF) Patrik Motsepe rekao je danas da ceo "crni kontinent" podržava reizbor Đanija Infantina na mesto predsednika Svetske fudbalske federacije.

Другима не ваља, али Африци је добар: Инфантино има подршку црног континента

Foto: Daniel Torok/White House/Zuma Press/Profimedia

- Svi moramo da radimo zajedno. Infantino je veoma dobar i lojalan prijatelj. Sa ovim intervencijama, uveren sam da ćemo se, uz dobru volju svih učesnika, svi okupiti oko istog cilja. Veoma jasno smo rekli da podržavamo Infantina. Imali smo veoma dobar sastanak u Savetu FIFA - rekao je Motsepe na kongresu CAF.

Afrički kontinent ima 54 saveza, a ranije je Infantina u borbi za četvrti mandat na čelu FIFA podržala i Azija, koja ima 47 saveza.

FIFA ima 211 članica pa je Infantino blizu toga da osigura dovoljnu podršku pred izbore koji će se održati u martu sledeće godine.

Evropska fudbalska unija (UEFA) i KONKAKAF (Severna i Centralna Amerika) su se izjasnile da su protiv novog mandata za Švajcarca.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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