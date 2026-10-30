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UKRAJINCI IZVELI JEDAN OD NAJMASOVNIJIH UDARA NA MOSKVU: Napad neslavno završio, Sobjanjin objavio detalje

Танјуг

30. 10. 2026. u 08:07

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PROTEKLE noći izveden je pokušaj napada ukrajinskih bespilotnih letelica na Moskvu koji je bio jedan od najmasovnijih ove godine, objavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

УКРАЈИНЦИ ИЗВЕЛИ ЈЕДАН ОД НАЈМАСОВНИЈИХ УДАРА НА МОСКВУ: Напад неславно завршио, Собјањин објавио детаље

Foto: AI generated/ChatGPT

Prema njegovim navodima, od četvrtka uveče do jutros ka Moskovskoj oblasti upućena su 862 drona.

Snage protivvazdušne odbrane neutralisale su većinu bespilotnih letelica na prilazima regionu, dok je 170 dronova oboreno prilikom približavanja ruskoj prestonici, prenosi agencija RIA Novosti.

Prethodni veći napad dronovima na Moskvu dogodio se u noći između 28. i 29. oktobra, kada je prema gradu bilo upućeno 613 bespilotnih letelica.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je, komentarišući poslednji napad, da je "neobično" to što je Kijev pokušao da izvede napad dronovima na Moskvu tokom održavanja samita Rusija - Afrika.

Veliki napad dronovima na rusku prestonicu od početka jeseni zabeležen je 19. i 20. septembra, kada je, prema saopštenju ruskih vojnih vlasti, uništeno oko 1.600 bespilotnih letelica, od kojih je 450 bilo usmereno ka Moskvi.

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