RASPISIVANJE PREDSEDNIČKIH IZBORA DO 27. NOVEMBRA Brnabić: Nadam se da će v.d. biti neko drugi

VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić, izjavila je danas da je krajnji rok za raspisivanje predsedničkih izbora, u skladu sa Ustavom, 27. novembar i istakla da će, ukoliko budu brzo formirane institucije, funkciju v. d. predsednika Republike preuzeti neko drugi.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

- U skladu sa Ustavom Republike Srbije izbori će biti održani do 27. decembra. U svakom slučaju, videćemo, ako budu brzo formirane institucije, onda će i funkciju v. d. predsednika Republike preuzeti neko drugi - rekla je Brnabić na konferenciji za medije u Predsedništvu Srbije odgovarajući na pitanje kada će raspisati predsedničke izbore.

Brnabić je navela da je brzo formiranje institucija u ovom trenutku najvažnije da bi, kako je navela, oni koji su pobedili na izborima preuzeli odgovornost za to kako se živi u zemlji.

Ona je izrazila nadu da će do 27. novembra biti formiran makar parlament i dodala da će, nakon ponavljanja parlamentarnih izbora na određenim biračkim mestima u nedelju i proglašenja konačnih rezultata, u najkraćem mogućem roku sazvati Skupštinu Srbije.

- Ako se nastavi šikaniranje građana i teror nad građanima i nepoštovanje Ustava i zakona Republike Srbije, onda da svi znamo ko je za to odgovoran, a ne da se kriju iza svojih nasilnika i batinaša, zato što oni koji su odmah prihvatili i objavili rezultate izbora, ti su rekli da neće opstruisati ništa, i nisu podneli nijedan jedini prigovor na bilo kakve nepravilnosti na biračkim mestima, a bilo ih je na svakom biračkom mestu - navela je Brabić.

Dodala je da oni koji su pobedili na izborima treba da pokažu poštovanje i prema građanima koji su drugačije glasali, jer i to su, kako je navela, građani Srbije koje štiti Ustav i zakoni zemlje.

- Politička borba mora da se prenese u parlament, a svi građani ove zemlje moraju biti zaštićeni. Ustav Republike Srbije, zakoni ove zemlje, moraju da se poštuju. Još jednom: Srbiji je potreban mir. Ovo nasilje, ovaj teror, mora da prestane, i mora da prestane odmah - naglasila je Brnabić.

Ona je navela da sve što ima veze sa političkom borbom i neslaganjem treba da bude tema skupštinske debate.

- Da sve ono što imate da kažete, kažete u parlamentu, i da onda dobijete politički institucionalni odgovor na to, umesto šikaniranja ljudi koji vam se ne sviđaju. I niko nema pravo da ih šikanira. I niko nema pravo da upada u institucije. I niko, niko nema pravo da izdaje naloge i naređenja, ni tužilaštvima, ni sudijama, i da kadrira po državnim bezbednosnim agencijama i aparatima, i da time najdirektnije i otvoreno ugrožava bezbednost Republike Srbije. Niko nema pravo - poručila je Brnabić.

Na pitanje novinara da poziva listu koja je osvojila većinu da formira institucije i pokaže odgovornost za trenutnu situaciju, ali i da je odgovornost i na vladi u tehničkom mandatu, Brnabić je rekla da je teror kod nekih ljudi urodio plodom.

- Što se tiče ovoga, da dok oni ne formiraju organe vlasti da je odgovornost na vladi u tehničkom mandatu, vi ste tu potpuno u pravu. S tim što ja moram da kažem da je potpuno svima jasno da je teror kod nekih ljudi urodio plodom. Veče kada je policija dozvolila upad u televiziju Informer, veče kada smo svi mi morali da gledamo kako se određeni ljudi, samo zato što se njihova uređivačka politika ne slaže sa mejnstrim narativom koji svi sad moramo da imamo u ovoj zemlji, a ako nemamo, onda ćemo da dobijemo svog vlasnika koji će da nas maltretira i šikanira, pošto smo svi onda ćaci - rekla je Brnabić.

(Tanjug)

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