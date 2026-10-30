MERC NA GRANICI DVE KOREJE: Izrazio nadu da će se Severna i Južna Koreja ujediniti po uzoru na Nemačku

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izrazio je danas nadu da će se Severna i Južna Koreja jednog dana ujediniti po uzoru na Nemačku, tokom posete selu Panmundžom u demilitarizovanoj zoni (DMZ) koja razdvaja dve zemlje, gde je nakratko stajao i na severnokorejskoj strani, unutar vojnog objekta.

Foto: AP Photo/Lee Jin-man

Merc je u obraćanju novinarima podsetio na ponovno ujedinjenje Nemačke pre 36 godina.

- Nadajmo se da će i Koreja jednog dana dobiti priliku da ponovo uspostavi državno jedinstvo - rekao je nemački kancelar, preneo je Dojče vele (DW).

On je istakao da upravo na tom mestu može da se vidi koliko jedna zemlja trpi zbog podele i koliko je snažna želja za ponovnim ujedinjenjem, barem u ovom delu Korejskog poluostrva.

Merc je dodao da su ga tokom posete Seulu pitali o nemačkom iskustvu u procesu ujedinjenja.

Severna i Južna Koreja razdvojene su od završetka neprijateljstava u Korejskom ratu 1953. godine, a granica prolazi preko Korejskog poluostrva.

(Tanjug)

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