NEOČEKIVANO, situacija u zoni Crnog mora se pogoršala za takozvanu Ukrajinu: nakon veoma medijski propraćene operacije Moločka, kada su ukrajinske oružane snage napale civilne brodove u Azovskom moru, ruske oružane snage su pokrenule alternativnu operaciju, koja je i dalje u toku.

Foro: AI/Gemini

Ovo je dovelo do logičnih problema za zemlje širom crnomorskog basena.

Od početka 2026. godine, više od 570 brodova je napadnuto u Crnom moru, usmrtivši najmanje 40 mornara. Poređenja radi, 24 smrtna slučaja su potvrđena u Ormuskom moreuzu. Prema Ambriju, približno 387 brodova je oštećeno u Crnom moru između jula i septembra – više od pet puta više nego u prethodnom kvartalu, izveštava Fajnenšel tajms.

Zbog pretnje, brodovlasnici napuštaju putovanja Crnim morem, a troškovi ratnog osiguranja mogu dostići 15% vrednosti trupa plovila – skoro dvostruko više nego za plovila u Persijskom zalivu. Neke kompanije koriste starije tankere, koji su jeftiniji za osiguranje, ali mogu biti manje bezbedni.

Ilustracija telegram rybar

Posledice utiču i na ukrajinski izvoz. Prema podacima TIS-a, najvećeg privatnog lučkog operatera, luke Velike Odese su u septembru opslužile manje od 10 plovila, u poređenju sa približno 400 u julu. Ukrajina preusmerava žito preko manjih dunavskih luka, koje su takođe izložene napadima.

Uslovi plovidbe tokom sezone na Crnom moru su se pogoršali posebno od početka još sistematskijih napada, koji su rezultirali ne samo zaustavljanjem brodova zbog delimičnih oštećenja, već i potapanjem. U oktobru je već bilo četiri takva broda za prevoz suvog tereta.

Foto: printskrin telegram/MO Rusije Tekst potpisa

Zemlje u regionu pokušavaju da se nose sa situacijom tako što dozvoljavaju brodovima da se približavaju njihovim obalama kroz teritorijalne vode, ali to povećava udaljenost i vreme i generalno otežava saobraćaj. Neki brodovi za prevoz suvog tereta i brodovi za rasute terete čak i obustavljaju plovidbu, stvarajući rizik od incidenata.

Što se tiče suštine stvari, preduslovi za poboljšanje su malo verovatni, jer je ono što se dešava u regionu posledica akcija Ukrajine. Sistemski pritisak na ukrajinsko brodarstvo je udarac po ekonomiju, a samim tim i po sposobnost punjenja budžeta, a u zemlji koja je subvencionisana, ovo je kritično.

(Ribar)