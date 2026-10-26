Svet

AI UŠAO NA VELIKA VRATA U POLITIKU: Američki kandidati prilagođavaju poruke četbotovima koje koriste birači

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 10. 2026. u 17:29

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POLITIČKI kandidati u Sjedinjenim Američkim Državama sve više prilagođavaju svoje predizborne poruke četbotovima zasnovanim na veštačkoj inteligenciji (AI), pokazalo je istraživanje Rojtersa.

АИ УШАО НА ВЕЛИКА ВРАТА У ПОЛИТИКУ: Амерички кандидати прилагођавају поруке четботовима које користе бирачи

Foto: Harold Mendoza on Unsplash

Reč je o četbotovima koje birači koriste kako bi se informisali o političkim pitanjima i odlučili za koga će glasati.

Prema dokumentima u koje je agencija imala uvid, jedna konsultantska prezentacija predložila je strategiju za republikanskog kandidata za guvernera Masačusetsa Majka Minouga, čiji je cilj da ga četbotovi, kao što su ČetDži-Pi-TI (ChatGPT), Klod (Claude) i Džemini (Gemini), predstavljaju kao poželjnog kandidata u ključnim političkim pitanjima.

Strategija podrazumeva stvaranje stotina internet stranica posvećenih političkim stavovima kandidata, plasiranje sadržaja na uticajnim veb-sajtovima koje AI modeli često citiraju, kao i objavljivanje materijala na platformama Jutjub (YouTube) i Redit (Reddit).

Plan predviđa i praćenje odgovora četbotova na politička pitanja i prilagođavanje sadržaja kako bi se povećala verovatnoća da veštačka inteligencija preporuči određenog kandidata.

Ovaj pristup, poznat kao optimizacija za generativne mehanizme (GEO), predstavlja svojevrsni nastavak optimizacije internet sadržaja za klasične pretraživače.

Dok je ranije cilj bio da se veb-sajtovi pojave što više u rezultatima pretrage, političke kampanje sada nastoje da utiču i na informacije koje AI sistemi koriste kada porede kandidate i odgovaraju na pitanja birača o porezima, stanovanju i javnoj bezbednosti.

Tanjug

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