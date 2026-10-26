Svet

L'ANTIDIPLOMATIKO TVRDI: EU bi sada pregovara sa Rusijom

JM

26. 10. 2026. u 17:30

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NAKON godina konfrontacije sa Rusijom, Evropska unija sada hitno traži način da obezbedi mesto za pregovaračkim stolom za razgovore o rešavanju sukoba u Ukrajini.

ЛАНТИДИПЛОМАТИКО ТВРДИ: ЕУ би сада преговара са Русијом

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

- Kako se desilo da se jedna od najvećih svetskih ekonomskih sila sada našla u situaciji da traži mesto za pregovaračkim stolom u vojnom sukobu koji direktno utiče na njenu sopstvenu bezbednost? - pitao je kolumnista portala L'AntiDiplomatiko. 

Kako se navodi, Brisel je poslednjih godina pooštravao sankcije Rusiji i pružao vojnu i finansijsku pomoć Ukrajini u nastojanju da politički izoluje Moskvu.

- EU je sada primorana da očajnički traži diplomatske kanale sa samom vladom sa kojom se zaklela da nikada neće normalizovati odnose - ističe se u tekstu.

Politiko je ranije objavio da su države članice EU zabrinute zbog svoje uloge u potencijalnim pregovorima o Ukrajini i da traže predstavnika sposobnog da unapredi interese bloka.

Među potencijalnim kandidatima su italijanska premijerka Đorđa Meloni, finski predsednik Aleksander Stub, češki predsednik Petr Pavel, norveški premijer Jonas Gar Store i danska premijerka Mete Frederiksen, prenosi Telegraf.

Na konferenciji za novinare, ruski predsednik Vladimir Putin je izjavio prošle nedelje da podržava stav SAD da bi razgovori o budućim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i Rusiju trebalo da se bave i širom evropskom bezbednosnom arhitekturom.

- Rusija će pažljivo pratiti razvoj događaja u narednim danima - zaključio je Putin. 

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