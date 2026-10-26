JANŠA I JANKOVIĆ ČESTITALI STUDENSKOJ LISTI: Pozdravljamo ubrzanje evrointegracija Srbije, ali da se otvore arhivi bivše Jugoslavije
PREMIJER Slovenije Janez Janša izjavio je danas da će Slovenija da pozdravi eventualnu odluku novih vlasti u Srbiji da ubrzaju pregovore o pristupanju EU, ali da će ta podrška biti uslovljena predajom dokumenata iz arhiva bivših jugoslovenskih službi koji se odnose na Sloveniju.
On je to napisao na platformi "Iks" i rekao da Slovenija neće dati saglasnost ni za kakav napredak sve dok Srbija ne preda Sloveniji sve arhive bivših jugoslovenskih službi koje se tiču Slovenije, navodeći jugoslovensku tajnu policiju i obaveštajnu službu UDBA-u, njenu naslednicu SDV, Jugoslovensku narodnu armiju, kao i ZSNZ - jugoslovensko savezno ministarstvo unutrašnjih poslova, prenosi STA.
Janković poželeo uspešno vođenje države
Gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković čestitao je pobedu izbornoj listi Studenti pobeđuju na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji i poželeo im uspešno vođenje države.
Janković je, kako javlja N1 Slovenija, istakao rekordnu izlaznost birača, koja, prema njegovim rečima, pokazuje da su izbori bili pravi praznik demokratije.
Posebno je pozdravio činjenicu da je glasanje proteklo u mirnoj atmosferi.
Portal podseća da je Janković dugogodišnji prijatelj bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je podneo ostavku na predsedničku funkciju da bi kao prvi na izbornoj listi Jedinstvena Srbije izbornu kampanju vodio kao običan građanin.
Tanjug
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