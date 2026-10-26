NOVI MODEL: Velika promena u Ukrajini od 1. decembra
UKRAJINA je predložila novi model mobilizacije koji počinje 1. decembra.
Prema njemu će preduzeća moći da rezervišu zaposlene, ali će zauzvrat biti obavezna da obezbede raspoređivanje određenog broja osoblja u ukrajinske oružane snage.
To je saopštio ukrajinski premijer.
Ranije je Rada podržala produženje ratnog stanja u Ukrajini do 29. januara 2027. godine.
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