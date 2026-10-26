Svet

NOVI MODEL: Velika promena u Ukrajini od 1. decembra

Novosti online

26. 10. 2026. u 17:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UKRAJINA je predložila novi model mobilizacije koji počinje 1. decembra.

НОВИ МОДЕЛ: Велика промена у Украјини од 1. децембра

MOD Ukrajine

Prema njemu će preduzeća moći da rezervišu zaposlene, ali će zauzvrat biti obavezna da obezbede raspoređivanje određenog broja osoblja u ukrajinske oružane snage.

To je saopštio ukrajinski premijer.

Ranije je Rada podržala produženje ratnog stanja u Ukrajini do 29. januara 2027. godine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Mladi Britanac napravio državu između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)

Mladi Britanac napravio "državu" između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)