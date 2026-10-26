MAKRON PROGOVORIO O 17. OKTOBRU: "Nismo to očekivali..."
PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron priznao je danas da vlasti nisu očekivale nerede i veliku mobilizaciju u zemlji tokom protesta 17. oktobra i da nisu pripremile dovoljno jake policijske snage.
- Nismo uopšte to očekivali. Sedamnaesti oktobar nije bio očekivan. Vlasti su bile iznenađene tolikim snagama ultralevice koje su se mobilisale već u ranim jutarnjim satima - rekao je Makron tokom posete Marseju, prenosi BFM.
Francuski predsednik je istakao da policijske snage nisu bile srazmerne.
Poručio je da država trenutno „održava Republiku i javni red bez vanrednog stanja“.
Makron je ocenio da će sledeća subota biti rizična i da će rute demonstracija biti van gradskih centara.
Najavio je i važne objave za srednjoškolce, sa "projektima u veoma kratkom roku". Predsednik Francuske je rekao i da je zatražio od vlade da odgovori na legitimne zahteve koji su u korenu aktuelnog društvenog pokreta.
On je izjavu novinarima dao stojeći pored gradonačelnika Marseja i pozdravio, kako je rekao, odličan rad snaga reda prošle subote u Marseju, kao i u celoj zemlji.
Objasnio je da je danas u poseti Marseju kako bi bio uz gradonačelnika i njegov tim posle nasilja koje se u tom gradu dogodilo 17. oktobra.
Makron je oko podneva stigao u skupštinu grada Marseja, gde je konstatovao štetu pričinjenu tokom nasilja.
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