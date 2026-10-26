Svet

"OVO NAM JE POSLEDNJA ŠANSA..." Obama udario na Trampa

В.Н.

26. 10. 2026. u 13:17

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BIVŠI američki predsednik Barak Obama kritikovao je administraciju Donalda Trampa zbog rata sa Iranom i visokih troškova života, dok je tokom predizbornih skupova u Ohaju i Mičigenu pozivao građane da na predstojećim međuizborima podrže demokrate.

ОВО НАМ ЈЕ ПОСЛЕДЊА ШАНСА... Обама ударио на Трампа

Foto: Tanjug/AP Photo, File/Erin Hooley (STF)

- Ovi izbori su naša poslednja najbolja šansa da bar obuzdamo neke od ludosti ove administracije - poručio je Obama okupljenima u Ohaju u subotu.

Obraćajući se pristalicama u Klivlendu, bivši predsednik optužio je Trampovu administraciju za haos, okrutnost, korupciju i nesposobnost.

- Posle dve godine haosa, okrutnosti, korupcije i nesposobnosti kakve nismo videli u modernoj eri, dobijate priliku da kažete: dosta je bilo - rekao je Obama, piše Bi-Bi-Si.

On je priznao da razume birače koji su 2024. godine uskratili podršku demokratama zbog ekonomskih problema i inflacije nakon pandemije kovida 19. Ipak, ocenio je da Tramp snosi odgovornost za sadašnje stanje privrede.

- Ako ste mislili da je sve bilo preskupo pre nego što je došao onaj čije ime neću da izgovorim, sada je sve još skuplje - rekao je Obama, aludirajući na Trampa.

Tramp uzvratio: "Amerika je u zlatnom dobu"

Dok je Obama kritikovao republikansku administraciju, Tramp je na skupu u Džordžiji branio svoju imigracionu i carinsku politiku, poručujući pristalicama da se SAD nalaze u "zlatnom dobu".

Američki predsednik priznao je da su cene nafte trenutno "privremeno visoke", ali je izrazio uverenje da će gorivo pojeftiniti, piše Bi-Bi-Si.

- Naša zemlja sve vreme postaje sve snažnija, a cene na benzinskim pumpama će pasti - poručio je Tramp.

Međuizbori odlučuju o kontroli Kongresa

Američki međuizbori, zakazani za 3. novembar, odrediće koja će stranka kontrolisati Kongres do kraja Trampovog predsedničkog mandata. Od rezultata će zavisiti i koliko će predsedniku biti lako da sprovede svoju političku agendu.

Prevremeno glasanje već je počelo, a Tramp je u subotu glasao na Floridi, zajedno sa suprugom Melanijom.

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