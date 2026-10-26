REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU OBAJVIO PODATKE: Prosečna zarada za avgust iznosila je 161.953 dianra
PROSEČNA zarada (bruto) obračunata za avgust 2026. godine iznosila je 161.953 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 117.282 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.
Rast bruto zarada u periodu januar-avgust 2026. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 11,3 odsto nominalno, odnosno 8,4 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,4 odsto nominalno, odnosno za 8,5 odsto realno.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za avgust 2026. godine, nominalno je veća 10,9 odsto, a realno za 8,5 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 11,1 odsto, odnosno za 8,7 odsto realno.
Medijalna neto zarada za avgust 2026. godine iznosila je 93.325 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
(Blic)
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